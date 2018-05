APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Willi gewann Innsbrucker Bürgermeisterstichwahl

Innsbruck - Der Kandidat der Grünen, Georg Willi, hat am Sonntag die Stichwahl um den Innsbrucker Bürgermeistersessel für sich entschieden. Willi erreichte 52,91 Prozent der Stimmen und bugsierte damit die amtierende Stadtchefin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), die auf 47,09 Prozent kam, aus dem Amt. Damit ist der 50-Jährige, der heute, Sonntag, seinen Geburtstag feiert, der erste grüne Stadtchef einer Landeshauptstadt. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,74 Prozent.

Erdogan kündigt weitere Militäroffensiven ab Sommer an

Istanbul/Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat für die Zeit nach den Neuwahlen im Juni weitere Militäroffensiven jenseits der Grenzen seines Landes angekündigt. Die Türkei werde "zusätzliche Offensiven" wie jene in Syrien gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) und die Kurdenmiliz YPG beginnen, sagte Erdogan am Sonntag in Istanbul. Ziel der neuen Offensive werde es sein, die türkischen Grenzen "von Terrororganisationen zu reinigen", sagte Erdogan. Weitere Angaben zu Ort und Zeitpunkt der angekündigten Offensiven machte der Präsident jedoch nicht.

Russischer Präsident Putin geht in weitere Amtszeit

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin legt am Montag den Eid für eine weitere Amtszeit ab. Zu der Zeremonie im Kreml in Moskau sind nach offiziellen Angaben 5.000 Gäste geladen. Putin (65) beherrscht die russische Politik seit 18 Jahren. Als Staatschef geht er in seiner vierte Amtszeit, die bis 2024 dauern wird, bevor er laut Verfassung ausscheiden muss. Überschattet wird die Amtseinführung von der Gewalt, mit der die russische Polizei am Samstag Kundgebungen von Regierungsgegnern aufgelöst hat.

Zwischenfälle bei historischer Kommunalwahl in Tunesien

Tunis - Bei den ersten Kommunalwahlen in Tunesien nach der Revolution 2011 sind Hoffnungen auf eine rege Beteiligung enttäuscht worden. Drei Stunden vor Schließung der Wahllokale lag die Beteiligung nach Angaben der unabhängigen Wahlbehörde ISIE bei lediglich 20,4 Prozent. Unabhängige Beobachter und Parteien berichteten zudem von Zwischenfällen und stellten gar die Legitimität der Wahlen infrage. Tunesien gilt als Ursprungsland des sogenannten Arabischen Frühlings. In vielen Gemeinden waren unabhängige Listen gegen die etablierten Parteien angetreten.

Missbrauchs-Prozess in Wien

Wien - Am Montag muss sich 29-jähriger Wiener am Landesgericht verantworten, der sich an seinem Sohn und seiner Tochter regelmäßig vergangen haben soll, seit diese Kleinkinder waren. Später überließ er die wehr- und hilflosen Opfer auch anderen pädophilen Männern, die er ab Sommer 2016 in seiner Wohnung in Wien-Favoriten empfing. Einer von ihnen ist mitangeklagt. Während die Männer das im Oktober 2009 geborene Mädchen und den im Oktober 2011 geborenen Buben missbrauchten, filmte ihr Vater die abscheulichen Szenen.

Rekruten der Schweizergarde legten Schwur im Vatikan ab

Vatikanstadt - Die päpstliche Schweizergarde, oft als die kleinste Armee der Welt bezeichnet, ist um 32 Rekruten verstärkt worden. Die Rekruten legten in einer feierlichen Zeremonie im Vatikan am Sonntag ihren Schwur auf die Gardenfahne ab. Dabei mussten die Männer ihre Bereitschaft dazu erklären, ihr Leben für das Kirchenoberhaupt aufzugeben. Das Ziel des Vatikans ist, die Zahl der Gardisten auf 135 zu erhöhen, dieses ist aber noch nicht erreicht.

Keine verborgenen Grabkammern bei Grabmal von Tutanchamun

Kairo - Das Grabmal des Pharaos Tutanchamun birgt nach Angaben des ägyptischen Altertümerministeriums keine bisher unbekannten Grabkammern. Neue Radaranalysen hätten die These von zwei weiteren Grabkammern nahe der letzten Ruhestätte des berühmten Pharaos widerlegt, teilte das Ministerium am Sonntag mit. Vor zwei Jahren war nach vorläufiger Auswertung anderer Radaranalysen die Existenz von zwei versteckten Räumen hinter der Grabkammer von Tutanchamun vermutet worden. Tutanchamun war nach neunjähriger Herrschaft im Jahr 1324 vor Christus im Alter von 19 Jahren gestorben.

