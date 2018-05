APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Italien: Präsident drängt auf parteiunabhängige Regierung

Rom - Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat am Montag die Bildung einer Regierung zwischen den Parteien für gescheitert erklärt, nachdem die dritte Konsultationsrunde ergebnislos zu Ende gegangen war. Als mögliche Lösung nannte Mattarella die Bildung einer parteiunabhängigen Expertenregierung, die bis Dezember im Amt bleiben und danach den Weg zu Neuwahlen ebnen könnte. Wenig Sympathie zeigte er für die von der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega geforderten Neuwahlen im Juli.

Trump: Iran-Entscheidung wird am Dienstag bekanntgegeben

Washington - Nach langem Rätseln, Drohen und Sondieren geht es jetzt ans Eingemachte: US-Präsident Trump spricht sein Machtwort zum Atomabkommen mit dem Iran. Trump will seine Entscheidung über die Zukunft des Abkommens am Dienstag um 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 MESZ) in Washington bekanntgeben. Das erklärte er via Twitter. Trump hatte das Abkommen wiederholt als einen sehr schlechten Deal bezeichnet. Die europäischen US-Partner hingegen machen Druck für einen Verbleib im Atomdeal.

Trump reist nicht zu US-Botschaftseröffnung in Jerusalem

Tel Aviv/Jerusalem - US-Präsident Donald Trump wird nicht an der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem am 14. Mai teilnehmen. Das geht aus der am Montag vom Weißen Haus veröffentlichten Liste der US-Regierungsteilnehmer für die Zeremonie hervor. Angeführt wird die Delegation vom stellvertretenden Außenminister John Sullivan. Trumps im Dezember verkündete Entscheidung, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen und die Botschaft von Tel Aviv dorthin zu verlegen, stellt einen scharfen Bruch mit der jahrzehntelangen US-Politik dar.

Matthias Strolz zieht sich von NEOS-Parteispitze zurück

Wien - Matthias Strolz hat am Montag völlig überraschend seinen Rückzug von der Spitze der NEOS angekündigt. Heute sei der Tag, an dem er als Gründungsvorsitzender der NEOS "die schrittweise, geordnete Übergabe" einleite, sagte Strolz in einer persönlichen Erklärung. Er wird bis Ende Juni den Parteivorsitz abgeben und bis zum Herbst die Führung des Parlamentsklubs in neue Hände legen. Danach wird er aus dem Nationalrat ausscheiden und sich völlig aus der Politik zurückziehen.

Hohe Haftstrafen im Pädophilen-Prozess in Wien

Wien - Der Prozess um den schrecklichen Missbrauch von Kindern in Wien ist Montagnachmittag mit drei Schuldsprüchen zu Ende gegangen. Die Angeklagten - Vater und Mutter von zwei Kindern sowie ein pädophiler Bekannter - fassten hohe unbedingte Haftstrafen aus. Der Vater erhielt 14 Jahre Haft, seine Ex-Frau sieben Jahre und der Tiroler Landwirt zwölf Jahre. Die Männer werden zudem in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Vor allem die hohe Strafe für die Mutter als Beitragstäterin überraschte.

Österreich gedenkt des Kriegsendes und der Befreiung vom NS-Regime

Wien - Mit einem Festakt im Bundeskanzleramt und dem "Fest der Freude" am Wiener Heldenplatz gedenkt Österreich am Dienstag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa. Am 8. Mai 1945 hatte die deutsche Wehrmacht bedingungslos kapituliert. Seit 2013 spielen die Wiener Symphoniker aus diesem Anlass alljährlich ein Gratiskonzert.

63. Song Contest: Österreich kämpft um Finalticket

Lissabon/Wien - Am Dienstagabend wird es ernst für Cesar Sampson: Österreichs Vertreter beim 63. Eurovision Song Contest muss in Portugals Hauptstadt Lissabon im 1. Halbfinale des größten Musikbewerbs der Welt um eines von zehn Finaltickets kämpfen. Neben Österreich mit Startnummer 13 finden sich am Abend 18 weitere Länder im Rennen. Die ESC-Endrunde findet am 12. Mai statt.

71. Filmfestspiele Cannes starten

Cannes - Mit dem Film "Everybody knows" von Asghar Farhadi mit Penelope Cruz und Javier Bardem in den Hauptrollen eröffnen am Dienstag die Filmfestspiele Cannes. Bei der 71. Ausgabe des wichtigsten Filmfestivals der Welt konkurrieren 21 Beiträge um die Goldene Palme, darunter auch Filme von Spike Lee und Jean-Luc Godard. Aus Österreich ist diesmal kein Streifen vertreten. Preisvergabe ist am 19. Mai.

