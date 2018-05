APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Puigdemont verzichtet auf Amt des Regionalpräsidenten

Barcelona/Madrid - Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont verzichtet auf eine Wiederwahl in das Amt. Als Nachfolger schlage sein Bündnis den Abgeordneten Quim Torra vor, sagte Puigdemont in einem in Deutschland aufgezeichneten Video. Der 55-jährige Torra, der neu in der Politik ist, ist der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung stark verbunden. Damit deutet sich nach sieben Monaten ein Ende der Regierungskrise in Katalonien ab. Das katalanische Parlament muss bis zum 22. Mai einen neuen Regierungschef wählen, um Neuwahlen zu vermeiden.

Trump und Kim planen historisches Treffen am 12. Juni

Pjöngjang - US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un wollen am 12. Juni in Singapur zu einem historischen Treffen zusammenkommen. Das gab Trump am Donnerstag via Twitter bekannt. "Wir werden beide versuchen, dies zu einem sehr besonderen Augenblick für den Weltfrieden zu machen!", schrieb Trump. Einen Monat vor dem geplanten Gipfel äußerten beide Seiten demonstrative Zuversicht. Kim sieht in dem Gipfel laut Staatsmedien eine historische Chance.

Britische Premierministerin mahnt zur Ruhe in Nahost-Region

London - Die britische Premierministerin Theresa May hat im bedrohlichen Konflikt zwischen Israel und dem Iran alle Seiten zur Besonnenheit aufgerufen. Der Iran dürfe keine weiteren Raketenangriffe auf israelische Truppen ausführen, sagte sie am Donnerstag in einem Telefonat mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu. Israel habe das Recht, sich gegen Attacken zu wehren. Die israelische Luftwaffe hatte zuvor auf einen iranischen Raketenangriff aus Syrien mit massiven Attacken auf iranische Ziele in dem Bürgerkriegsland reagiert.

USA erließen erste neue Sanktionen gegen den Iran

Washington - Nur zwei Tage nach der Aufkündigung des Atom-Deals hat die US-Regierung erstmals neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Mit der Maßnahme solle die Geldversorgung der Revolutionsgarden unterbunden werden, erklärte Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag. Konkret mit den neuen Sanktionen belegt wurden drei Firmen und sechs Personen, weil sie die Al-Quds-Brigaden mit Millionen von Dollar versorgt haben sollen.

Tausende wollen zur Bestattung von Stephen Hawking

London - Wegen des großen Interesses an der Beisetzung des Wissenschaftsgenies Stephen Hawking in der Londoner Westminster Abbey werden 1.000 Einladungen verlost. Die Asche des Astrophysikers wird dort am 15. Juni bestattet - zwischen den Gräbern des Universalgelehrten Isaac Newton und des Naturforschers Charles Darwin. Bereits einen Tag nach Beginn der Verlosungsaktion hätten rund 12.000 Menschen aus mehr als 50 Nationen teilgenommen, berichtete die britische BBC.

Tote in der Obersteiermark erstochen - Sohn geständig

Leoben - Im Bezirk Leoben ist am Donnerstag die blutüberströmte Leiche einer Frau (50) von ihrem Lebensgefährten im gemeinsamen Einfamilienhaus in St. Peter-Freienstein gefunden worden. Als Verdächtiger wurde ihr Sohn festgenommen, der nach Angaben der Polizei die Tat gestanden hat. Laut Obduktion starb das Opfer an zahlreichen Stichverletzungen. Die Tatwaffe wurde zunächst nicht gefunden.

Mistelbach - 18-Jähriger dürfte Tat angekündigt haben

Mistelbach/Wien - In Zusammenhang mit der Schussabgabe vor einem Schulzentrum in Mistelbach am Mittwoch berichtete der "Kurier" am Donnerstagabend online, dass der 18-Jährige die Tat angekündigt haben dürfte. Laut der Mutter habe ihr Sohn in einem Brief geschrieben, dass er sich an zwei Burschen rächen wollte "für das, was sie ihm angetan haben". Der Schütze hatte am Mittwoch einen 19-Jährigen mit einer Schrotflinte angeschossen.

Wiener Festwochen starten mit Eröffnungsfest am Rathausplatz

Wien - Am Freitag werden die 67. Wiener Festwochen eröffnet. Beim traditionellen Eröffnungsfest am Rathausplatz stehen das Wienerlied und seine zeitgenössischen Ausformungen im Zentrum. Mit dabei sind unter anderem Ernst Molden, Willi Resetarits, Der Nino aus Wien, Voodoo Jürgens und Gustav. Im zweiten Jahr der Intendanz von Tomas Zierhofer-Kin stehen bis 17. Juni rund 30 Produktionen von Theater und Performance über Musik und Bildende Kunst bis zu Film und Medienkunst auf dem Programm.

