APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Totes Kind in Müllcontainer in Wien-Döbling entdeckt

Wien - Eine in einem Plastiksack verpackte Kinderleiche ist Samstag früh in einem Müllcontainer in Wien-Döbling gefunden worden. Es handelt sich dabei um eine siebenjährige Volksschülerin, die seit Freitag vermisst wurde. Dies teilte die Wiener Polizeisprecherin Irina Steirer der APA mit. Die Todesursache muss noch geklärt werden, die Polizei geht aber von Fremdverschulden aus. Die Ermittlungen und Einvernahmen seien im Gange, weitere Einzelheiten werde es am Sonntag geben, sagte die Sprecherin.

Lega und Fünf Sterne-Bewegung einig über Programmentwurf

Rom - In den Regierungsverhandlungen zwischen der rechtspopulistischen Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung gibt es ein erstes greifbares Ergebnis. Vertreter beider Parteien hätten sich in Mailand auf den Entwurf eines gemeinsamen Regierungsprogramms geeinigt, verlautete von beiden Parteien. Das Programm bestehe aus 19 Punkten, die Personalia seien noch ausgeklammert worden.

Erster Anlauf zu Präsidentenwahl in Katalonien gescheitert

Barcelona/Madrid - Der fünfte Versuch der Regierungsbildung der Unabhängigkeitsbefürworter in der spanischen Konfliktregion Katalonien ist im ersten Anlauf zunächst gescheitert. Bei der Wahl im Parlament in Barcelona verfehlte der neue Kandidat für den Posten des Regionalpräsidenten, der Separatist Quim Torra, am Samstag die nötige absolute Mehrheit der Stimmen wie erwartet nur knapp. Bei der für Montag angesetzten zweiten Abstimmung werden dem 55 Jahre alten Anwalt und Schriftsteller aber gute Chancen eingeräumt, denn dann reicht die einfache Mehrheit, die er am Samstag erreichte.

Erste Wahl im Irak nach Sieg gegen IS stieß auf wenig Interesse

Bagdad - Bei der ersten Parlamentswahl im Irak nach dem militärischen Sieg gegen die IS-Terrormiliz hat sich am Samstag eine geringe Wahlbeteiligung abgezeichnet. Irakische Medien und Beobachter meldeten, in vielen Gebieten habe sie unter 40 Prozent gelegen. Eine offizielle Angabe der Wahlkommission lag zunächst nicht vor. Vor vier Jahren hatte die Wahlbeteiligung noch rund 60 Prozent erreicht. Vor der Wahl in diesem Jahr hatte es Aufrufe gegeben, die Abstimmung zu boykottieren. Größere Zwischenfälle blieben während der Stimmabgabe aus.

Tausende Polen demonstrieren gegen Regierung

Warschau - Mehrere tausend Polen haben am Samstag an einem "Marsch für die Freiheit" teilgenommen. Auf Aufruf der liberalen Bürgerplattform (PO) zogen sie durch die Innenstadt Warschaus und schwenkten Europa- und Polen-Fahnen. "Wir werden für die Freiheit, die Würde, die Demokratie, ein freies Polen und den Verbleib in der Europäischen Union kämpfen, weil dies das Wichtigste ist", sagte der Chef der größten Oppositionspartei, Grzegorz Schetyna.

Sieben Festnahmen bei Kroaten-Treffen in Bleiburg

Bleiburg - Das Kroaten-Treffen am Loibacher Feld in Bleiburg nahe der slowenischen Grenze ist am Samstagnachmittag ohne gröbere Zwischenfälle zu Ende gegangen. Die Polizei sprach in einer Aussendung von rund 10.000 bis 11.000 Besuchern, es gab aber sieben Festnahmen und neun Anzeigen nach dem Verbotsgesetz. Das Treffen hatte sich in den vergangenen Jahren auch zum Treffpunkt für Rechtsextremisten entwickelt.

82 Film-Frauen fordern in Cannes Gleichberechtigung

Cannes - L�a Seydoux, Kristen Stewart, Alice Rohrwacher, Marion Cotillard und Salma Hayek: 82 Schauspielerinnen, Regisseurinnen und Produzentinnen haben am Samstag auf dem roten Teppich in Cannes die #MeToo-Bewegung gegen Sexismus und Ungleichheit unterstützt. Dabei trugen die diesjährige Jurypräsidentin Cate Blanchett und die 89-jährige Agn�s Varda ein bewegendes Plädoyer für Gleichberechtigung vor.

"Papst-Lamborghini" für 715.000 Euro versteigert

Monte Carlo/Vatikanstadt - Der Lamborghini, den Papst Franziskus im November vom Hersteller geschenkt bekam, ist für 715.000 Euro versteigert worden. Bei der Auktion am Samstag in Monaco erzielte der 580-PS-Sportwagen vom Modell Huracan RWD Coupe mehr als doppelt so viel wie maximal geschätzt, wie die Kathpress berichtete. Der Einstiegspreis lag bei 150.000 Euro. Franziskus hatte das Sportcoup� mit einem Lackstift auf der Kühlerhaube signiert.

