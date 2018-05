APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Iran stellt Europäern Ultimatum für Garantien zu Atomdeal

Teheran - Nach dem US-Ausstieg aus dem Atomdeal stellt Teheran den Europäern ein Ultimatum für Garantien zur Fortsetzung der Vereinbarung. Die Europäer hätten zwischen 45 und 60 Tage Zeit, um die iranischen Interessen zu wahren und die durch den US-Ausstieg verursachten Schäden zu kompensieren, hieß es von Vize-Außenminister Abbas Araghshi. Würden die europäischen Staats- und Regierungschefs nicht rechtzeitig die notwendigen Garantien abgäben, müsse der Iran "die notwendigen Entscheidungen" treffen.

Mutmaßlicher Paris-Attentäter war Behörden bekannt

Paris - Ein mutmaßlicher Islamist hat am Samstagabend im Zentrum von Paris einen Passanten getötet und vier weitere Menschen verletzt. Der aus Tschetschenien stammende und mit einem Messer bewaffnete Angreifer wurde von der Polizei erschossen. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte den Angriff für sich. Der Tatverdächtige war den Sicherheitsbehörden bekannt und stand auf einer Liste radikalisierter Personen. Am Sonntag wurden seine Eltern und ein Freund in Gewahrsam genommen.

USA eröffnen Botschaft in Jerusalem - Proteste geplant

Jerusalem - Zum 70. Jahrestag der Gründung Israels eröffnen die USA am Montag in einem umstrittenen Schritt ihre Botschaft in Jerusalem. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem im Dezember im Alleingang als Israels Hauptstadt anerkannt. Bisher befand sich die US-Botschaft in der Küstenmetropole Tel Aviv. Der Umzug stößt auf heftige Kritik der Palästinenser, die Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines zukünftigen Palästinas sehen. Eine Million Menschen wollen im Gazastreifen an der Grenze zu Israel protestieren.

Löger erwartet nach Brexit höhere EU-Beiträge

Wien/Brüssel - Wegen des Brexit werde Österreich in Zukunft deutlich höhere EU-Beiträge als bisher zahlen, sagte Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) in einem "Standard"-Interview. Die österreichische Position sei, "dass wir an der jetzigen Beitragsgrundlage festhalten sollen, der EU-Budgetrahmen bei maximal ein Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung aller EU-Staaten bleibt", betonte Löger. Inhaltlich sei das genau dieselbe Position wie Deutschland, so Löger.

UNO-Generalsekretär Guterres trifft Staatsspitze

Wien - Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, besucht am Montag und Dienstag Österreich. Dabei wird er am Montagnachmittag auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) treffen. Am Dienstag nimmt Guterres an einer von Arnold Schwarzenegger organisierten Umweltschutzkonferenz teil. Gesprächsthemen werden die zahlreichen internationalen Konflikte, der UNO-Amtssitz in Wien und die globale Migrationspolitik sein.

Wiener SPÖ entscheidet über neues Regierungsteam

Wien - Die Gremien der Wiener SPÖ entscheiden am Montag über die Zusammensetzung des Regierungsteams von Michael Ludwig. Der Wiener SPÖ-Chef wird am 24. Mai zum neuen Bürgermeister und damit zum Nachfolger von Noch-Stadtchef Michael Häupl (SPÖ) gewählt. Er wird die Neuzugänge zu Mittag präsentieren. Die SPÖ verfügt über insgesamt sechs amtsführende Stadträte, Ludwig muss zumindest drei Ressorts neu besetzen.

Prozess um Entführung und Vergewaltigung in NÖ startet

Krems - Am Montag beginnt in Krems ein Prozess um eine Entführung und Vergewaltigung einer 25-Jährigen. Der 46-jährige Beschuldigte soll die Frau am 29. Juli 2017 gefesselt in einer Holzkiste vom Waldviertel in sein Haus im Bezirk Scheibbs verschleppt haben, wo er sie laut Anklage gefangen hielt und mehrmals vergewaltigte. Der Prozess wird großteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Dem Mostviertler drohen im Fall einer Verurteilung fünf bis 15 Jahre Haft.

Elisabeth T. Spira erhielt deutschen Lessing-Preis

Wolfenbüttel/Wien - Die österreichische Dokumentarfilmerin und Publizisten Elizabeth T. Spira hat den deutschen Lessingpreis für Kritik erhalten. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung für bedeutende geistige Leistungen wurde ihr am Sonntag übergeben. Laut Jury hat Spira ein einzigartiges Talent, Menschen zum Sprechen zu bringen. Ihre Reportagenreihen "Alltagsgeschichte" und "Liebesgeschichten und Heiratssachen" hätten die inzwischen 75-Jährige auch außerhalb ihres Heimatlandes berühmt gemacht.

