APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Christoph Leitl übergibt WKÖ-Zepter an Harald Mahrer

Wien - Freitagvormittag geht der Wechselreigen an den Spitzen der heimischen Sozialpartner weiter. Christoph Leitl (69) übergibt das Zepter in der Wirtschaftskammer (WKÖ) an Ex-Wirtschaftsminister Harald Mahrer (45). Dazu tagt das Wirtschaftsparlament der WKÖ in Wien-Wieden. Den Chefsessel im ÖVP-Wirtschaftsbund hat Mahrer von Leitl bereits vor einigen Monaten übernommen. Leitl war 20 Jahre lang Chef der WKÖ.

Landeshauptleute diskutieren heikle Themen in Wien

Wien - Die Landeshauptleute-Konferenz wird am Freitag in Wien eine Reihe von brisanten Fragen diskutieren. Auf der Agenda des Treffens ist unter anderem die Frage der Pflegefinanzierung, die mögliche Aufgabe einer Reihe von - zwischen Bund und Ländern gültigen - Zustimmungsrechten oder auch die Mindestsicherung. Hier drohen durch die angekündigte Abschaffung der Notstandshilfe Mehrkosten. An der Arbeitssitzung nehmen auch Justiz- und Reformminister Josef Moser und Finanzminister Hartwig Löger teil.

EU bekräftigt Beitrittsperspektive der Westbalkan-Staaten

Sofia - Die EU hat bei einem Gipfeltreffen in Sofia die Beitrittsperspektive der Westbalkan-Staaten bekräftigt. Der EU-Beitritt der Westbalkan-Staaten sei "ohne Alternative, es gibt keinen Plan B", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk nach einem Sondertreffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Sofia. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich jedoch kritisch zum Beitrittsdatum 2025. Sie forderte Fortschritte in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung und die Lösung von Grenzstreitigkeiten.

Trump übt harsche Kritik an der Europäischen Union

Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach den Beschlüssen des EU-Gipfels in Sofia harsche Kritik an der Handelspolitik der EU geübt. "Die Europäische Union ist furchtbar zu uns", sagte Trump am Donnerstag in Washington. "Jean-Claude (Juncker) und Donald (Tusk) - ich mag sie beide, aber sie sind sehr hart", sagte Trump. Die EU halte massive Handelsbeschränkungen aufrecht. "Unseren Bauern ist es nicht erlaubt, ihre Produkte dort hinzuliefern", sagte der US-Präsident. Der Handel mit der EU sei eine Einbahnstraße geworden.

US-Senat stimmt für umstrittene CIA-Chefin

Washington - Der US-Geheimdienst CIA bekommt erstmals eine Chefin. Die langjährige Geheimdienstmitarbeiterin Gina Haspel ist am Donnerstag vom US-Senat als CIA-Direktorin bestätigt worden. Haspel war umstritten, weil sie nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 mittlerweile illegale Foltertechniken wie Waterboarding (simuliertes Ertrinken) angewandt hatte. Sie folgt Mike Pompeo nach, der kürzlich an die Spitze des US-Außenministeriums gerückt war.

Ab Freitag erneut Streiks bei Frankreichs Bahn

Paris - Bei der französischen Bahn müssen Fahrgäste ab Freitag erneut mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Die Gewerkschaften haben die Mitarbeiter der Staatsbahn SNCF zu zweitägigen Streiks aufgerufen. Nach Angaben des Unternehmens fällt im Schnitt jeder zweite Hochgeschwindigkeitszug (TGV) aus. Zudem verkehren nur zwei Fünftel der Regionalzüge. Der Protest richtet sich gegen die Reformpläne von Präsident Emmanuel Macron, der die Bahn für den Wettbewerb öffnen will.

Salzburger Pfingstfestspiele starten mit Rossini-Oper

Salzburg - Mit Gioachino Rossinis "L'italiana in Algeri" starten am Freitag die diesjährigen Salzburger Pfingstfestspiele. Intendantin Cecilia Bartoli wird dabei in der Neuproduktion ihr Rollendebüt als Isabella geben. Eine Rarität in Salzburg steht dann am Samstag auf dem Programm: eine halbszenische Aufführung von Jacques Offenbachs "La Perichole".

Ski-WM 2023 in Courchevel-Meribel - Saalbach ging leer aus

Costa Navarino - Saalbach ist bei der Vergabe der alpinen Ski-WM 2023 leer ausgegangenen. Die FIS vergab am Donnerstag im Rahmen ihres 51. Kongresses in Costa Navarino in Griechenland die Titelkämpfe an Courchevel-Meribel, womit erstmals seit 2009 wieder in Frankreich Alpin-WM-Medaillen vergeben werden. Die Abstimmung im FIS-Vorstand endete mit 9:6 für Courchevel-Meribel. Dennoch wird sich Saalbach auch um die Titelkämpfe 2025 bemühen und dabei gute Chancen haben.

