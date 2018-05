APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Erdogan bittet Auslandstürken um "Rekordzahl an Stimmen"

Ankara/Sarajevo - Gut einen Monat vor den Wahlen in der Türkei hat Präsident Erdogan die Türken im Ausland am Sonntag um massenhafte Unterstützung gebeten. "Seid ihr bereit, mich mit einer Rekordzahl an Stimmen in der Präsidentenwahl zu unterstützen?", fragte Erdogan bei einer Wahlkampfveranstaltung vor etwa 20.000 jubelnden Auslandstürken im bosnischen Sarajevo. Die meisten Teilnehmer an der Wahlkampfveranstaltung waren aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden, aber auch aus den Nachbarstaaten wie Serbien angereist.

Italiens Lega und Fünf Sterne einigten sich auf Premier

Rom - Die Verhandlungen über die Regierungsbildung in Italien sind in die Endphase getreten. Die rechte Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung einigten sich auf einen Regierungschef und auf die Ministerliste, teilte Lega-Chef Matteo Salvini am Sonntag mit. Salvini betonte, sowohl er als auch Fünf Sterne-Chef Luigi Di Maio hätten auf das Premieramt verzichtet. Einen Namen nannte er nicht. Der Name des Regierungschefs und die Ministerliste sollen Präsidenten Sergio Mattarella am Montag vorgelegt werden. Der Präsident muss dann entscheiden, ob er den Regierungsauftrag erteilt.

Präsidentenwahl in Venezuela startete schleppend

Caracas - Überschattet von einer schweren Wirtschaftskrise und Boykott-Aufrufen der Opposition hat in Venezuela am Sonntag die vorgezogene Präsidentschaftswahl stattgefunden. Die Wahl begann wie erwartet schleppend. In den ersten Stunden der Abstimmung zeichnete sich landesweit eine nur geringe Beteiligung ab. Sollte der Trend anhalten, würde dies Amtsinhaber Nicolas Maduro helfen, der seine Anhänger zur Teilnahme mobilisiert hat, während maßgebliche Teile der Opposition zu einem Wahlboykott aufgerufen haben.

Palästinenser-Präsident Abbas erneut in Spital eingeliefert

Ramallah - Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas ist am Sonntag zum dritten Mal innerhalb einer Woche ins Krankenhaus eingewiesen worden. Der 83-jährige Politiker wurde mit hohem Fieber in der Klinik Istishari Arab in Ramallah aufgenommen, wie aus seiner Familie verlautete. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA zitierte den Klinikchef mit den Worten, die Ergebnisse seien "gut" und Abbas' Gesundheitszustand sei "beruhigend".

US-Regierung widerspricht sich im Handelsstreit mit China

Peking/Washington - Im Handelsstreit mit China sendet die US-Regierung unterschiedliche Signale. Finanzminister Steven Mnuchin sagte am Sonntag bei Fox News, während der nun laufenden Verhandlungsphase mit China seien die von Washington angedrohten Strafzölle für Stahl und Aluminium vom Tisch. Dagegen sagte US-Präsident Donald Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow dem Sender CBS, die Zölle seien keineswegs vom Tisch. Die beiden Vertreter der US-Regierung äußerten sich einen Tag, nachdem die USA und China erklärten hatten, sie hätten große Fortschritte beim Abbau ihrer Spannungen verhandelt.

G-20-Außenministertreffen ohne Pompeo

Buenos Aires - Die Außenminister führender Wirtschaftsmächte beraten am Montag beim G-20-Treffen in Buenos Aires über Entwicklungspolitik, Digitalisierung, Handel und Multilateralismus. Jenseits der offiziellen Tagesordnung dürfte es am Rande de Treffens aber auch um die Bewältigung aktueller Krisen etwa im Nahen Osten gehen. US-Außenminister Mike Pompeo nimmt nicht teil. Er bleibt in Washington und hält dort gleichzeitig eine Grundsatzrede zur Nahost-Strategie der USA. In Buenos Aires lässt er sich von seinem Stellvertreter John Sullivan vertreten.

Frau in Wien auf offener Straße erstochen

Wien - Eine 59 Jahre alte Frau ist am frühen Sonntagnachmittag in Wien-Favoriten auf offener Straße mit zahlreichen Messerstichen getötet worden. Als mutmaßlicher Täter wurde ihr 67 Jahre alter Ehemann festgenommen. Das Paar hat nach Angaben der Polizei offenbar in Scheidung gelebt. Der Mann versuchte wegzulaufen, wurde aber von Zeugen verfolgt und gefasst. Versuche der Rettungskräfte, die Frau zu reanimieren, blieben erfolglos. Der mutmaßliche Täter sollte noch am Sonntag einvernommen werden.

Salzburg fixierte Bundesliga-Punkterekord

Wien - Red Bull Salzburg hat vor der offiziellen Meisterparty einen neuen Bundesliga-Punkterekord aufgestellt. Die Salzburger halten nach einem erst in der 95. Minute durch Fredrik Gulbrandsen fixierten 1:0-Zittersieg am Sonntag gegen Mattersburg vor der 36. und letzten Runde bei 83 Punkten. Die bisherige Bestmarke hatte die Wiener Austria seit der Saison 2012/13 mit 82 Zählern gehalten. Nach Schlusspfiff bekamen die "Bullen" zum fünften Mal in Serie von der Ligaspitze den Meisterteller überreicht

