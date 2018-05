APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Iren stimmen klar für Ende des Abtreibungsverbots

Dublin - Das strenge Abtreibungsverbot in Irland fällt: In einem Referendum haben gut 66 Prozent der Iren für die Abschaffung des Verbots gestimmt. Die Beteiligung lag bei 64 Prozent. In Dublin brach bei der Verkündung des amtlichen Endergebnisses am Samstagabend lauter Jubel aus. Premierminister Leo Varadkar sprach vom "Höhepunkt einer stillen Revolution" in dem lange Zeit streng katholischen Land. Ein neues Abtreibungsgesetz soll nach seinen Worten bis Ende des Jahres verabschiedet werden. Vorgesehen ist, Schangerschaftsabbrüche in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen straffrei zu stellen.

Erdogan ruft Türken zu Stützungskäufen für Landeswährung auf

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seine Landsleute zu Stützungskäufen für die rapide an Wert verlierende Landeswährung Lira aufgerufen. "An meine Brüder, die Dollars und Euros unter ihren Pölstern haben: Geht und wechselt euer Geld in Lira um", sagte Erdogan am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in der östlichen Stadt Erzurum. "Wir werden dieses Spiel gemeinsam zerstören." Die Lira hat heuer 20 Prozent ihres Werts im Vergleich zum US-Dollar verloren.

Staatschefs von Süd- und Nordkorea trafen sich erneut

Washington/Pjöngjang - Überraschend sind der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zum zweiten Mal innerhalb eines Monats zu persönlichen Beratungen zusammengekommen. Sie trafen sich nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamts am Samstag für rund zwei Stunden im Grenzort Panmunjom. Gesprochen worden sei bei dem im Voraus nicht angekündigten Gespräch unter anderem "über Wege, ein erfolgreiches Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea zu ermöglichen".

Auch bisherige liberale Bündnispartner wollen Rajoy stürzen

Madrid - Für den konservativen spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy wird es wegen einer Korruptionsaffäre seiner Partei immer enger. Nachdem die oppositionellen Sozialisten am Freitag einen Misstrauensantrag gegen Rajoy angekündigt haben, wollen nun auch die liberalen Ciudadanos (Bürger) den Premier stürzen. Ciudadanos-Generalsekretär Jose Manuel Villegas nannte am Samstag jedoch die Wahl eines "neutralen" Übergangspremiers als Bedingung. Rajoys Minderheitsregierung war bisher von den Ciudadanos gestützt worden.

Feuer im Europapark Rust - Tausende in Sicherheit gebracht

Rust - Im Europapark im baden-württembergischen Rust ist am Samstagabend ein Großbrand ausgebrochen. Wie der Freizeitpark mitteilte, brennt es bei der Attraktion "Die Piraten von Batavia". Das Feuer brach am frühen Abend in einer Lagerhalle aus und griff vermutlich auch auf Fahrgeschäfte über. Tausende Besucher mussten in Sicherheit gebracht werden. Nach Angaben der Polizei gab es zunächst keine Verletzten. Am späteren Abend war der Brand offenbar unter Kontrolle. Das Feuer breite sich nicht mehr aus, teilte die Polizei mit. Es gebe allerdings noch einige aktuelle Brandherde.

Bürgermeister Ludwig plant "Hausordnung" für Wien

Wien - Der neue Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) versprüht Optimismus: Er ist überzeugt davon, dass die Wogen in der Wiener SPÖ nun wieder geglättet sind. Das hat er im Interview mit der APA versichert. Und dass ihn auch Mandatare der Opposition gewählt haben, freut ihn. Er will sich nun etwa dem Thema Sicherheit verstärkt widmen. "Mir schwebt eine generelle Hausordnung für die Stadt vor." Angedacht sei dabei durchaus ein Regelwerk mit Sanktionsmöglichkeiten - also eines auf Verordnungsbasis.

Regierung bereitet sich bei Klausur auf EU-Ratsvorsitz vor

Wien/Mauerbach - Die Regierung versammelt sich ab Sonntagmittag in Mauerbach, um im Rahmen einer Klausur die Vorbereitungen für die im Juli startende österreichische EU-Ratspräsidentschaft abzuschließen. Ebenfalls thematisiert werden soll am Sonntag die Klimastrategie, die dann am Montag durch den Ministerrat gehen wird. Bei der Regierungssitzung am zweiten Klausurtag steht auch das politisch heikelste Thema an, nämlich die Reform der Mindestsicherung.

Salzburger Parteigremien segnen Koalitionspakt ab

Salzburg - Vor der Bildung der neuen schwarz-grün-pinken Landesregierung in Salzburg müssen am Sonntag die Parteigremien von ÖVP, Grünen und NEOS noch den ausverhandelten Koalitionspakt absegnen. Eine Zustimmung gilt als Formsache. Zunächst wählen die Grünen am Vormittag aber einen Nachfolger für Landessprecherin Astrid Rössler, die nach der Wahlniederlage am 22. April ihren Rücktritt angekündigt hatte.

