APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

G-7-Treffen endet mit Missklängen wegen Streit um US-Politik

Ottawa - Das Treffen der G-7-Finanzminister in Kanada ist am Samstag mit Streit über die Handelspolitik der USA zu Ende gegangen. Die Minister und Notenbankchefs hätten gegenüber US-Finanzminister Steven Mnuchin ihre "einhellige Sorge und ihre Enttäuschung" kundgetan, sagte der Ressortchef des Gastgeberlands Kanada, Bill Morneau, zum Abschluss der Beratungen im Gebirgsort Whistler. Mnuchin war wegen der jüngst in Kraft getretenen US-Strafzölle im Kreis seiner Ministerkollegen weitgehend isoliert.

Gauland nennt NS-Zeit "Vogelschiss in der Geschichte"

Erfurt - Der Partei- und Fraktionschef der AfD, Alexander Gauland, hat die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland relativiert. "Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte", sagte Gauland am Samstag beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative im thüringischen Seebach. Heftige Kritik erntete Gauland unter anderem von CDU und FDP. Das Internationale Auschwitz Komitee kritisierte die Äußerungen Gaulands als "nur noch widerlich".

Beobachter: Zivilisten bei Angriffen in Syrien getötet

Damaskus - Bei Angriffen der internationalen Anti-IS-Koalition in Syrien sind nach Angaben von Beobachtern 20 Zivilisten getötet worden. Die Menschen seien seit Freitag bei verschiedenen Angriffen in der Provinz Al-Hasaka gestorben, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag. Unter den Toten seien auch sieben Kinder. Zuletzt hatte die von den USA geführte Militäroperation die Luft- und Raketenangriffe im Osten Syriens ausgeweitet. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat nach vielen Niederlagen große Gebiete in Syrien und im Irak verloren.

Militante Palästinenser feuern zwei Raketen nach Israel

New York/Gaza - Militante Palästinenser haben erneut zwei Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel abgefeuert. Eine habe das Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) abgefangen, die andere sei offensichtlich noch im Gazastreifen eingeschlagen, teilte die israelische Armee am Freitag mit. Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas, die im Gazastreifen herrscht, hatte vor zwei Tagen eine Waffenruhe mit Israel verkündet.

Rechtsruck bei Parlamentswahlen in Slowenien erwartet

Ljubljana - In Slowenien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Favorit ist der konservative Oppositionsführer Janez Jansa, der mit einem Anti-Flüchtlings-Wahlkampf sein drittes Comeback als Regierungschef schaffen will. Jansas Demokratische Partei (SDS) führt in allen Umfragen, doch ist unklar, ob er eine Regierungsmehrheit zustande bringen wird. Mit Ausnahme der kleinen Rechtspartei "Neues Slowenien" (NSi) lehnen nämlich alle aussichtsreichen Parteien eine Koalition mit Jansa ab.

Gedenken an Terroropfer in London

London - Ein Jahr nach dem Terroranschlag auf der London Bridge und dem nahen Borough Market gedenken die Briten am Sonntag (17.30 Uhr MESZ) in einer Schweigeminute der Opfer. Bei der Attacke wurden insgesamt acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Drei islamistische Attentäter waren mit einem gemieteten Transporter auf der Brücke gezielt in Passanten gefahren; drei Menschen starben. Anschließend rannten die Täter zum Borough Market und erstachen fünf Personen. Polizisten erschossen kurz darauf die Attentäter.

Strache: "Leidige Sanktionen gegen Russland beenden"

Wien - Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache fordert ein Ende der Russland-Sanktionen: "Ein Umdenken der EU wäre wünschenswert. Denn die Sanktionen haben vor allem unserer österreichischen Wirtschaft geschadet. Ich habe immer davor gewarnt, Russland in die Arme Chinas zu treiben", erklärte Strache in einem Interview mit "Österreich". Es sei höchste Zeit, diese "leidigen Sanktionen zu beenden und die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland zu normalisieren."

Österreich feierte 2:1-Heimsieg über Weltmeister Deutschland

Klagenfurt - Österreich hat am Samstagabend in Klagenfurt einen 2:1-(0:1)-Heimsieg über Fußball-Weltmeister Deutschland gefeiert. Nachdem ein Schnitzer von Schlussmann Jörg Siebenhandl die frühe Gäste-Führung durch Mesut Özil (11.) ermöglicht hatte, sorgten Tore von Martin Hinteregger (53.) und Alessandro Schöpf (69.) nach der Pause noch für einen verdienten Sieg der Mannschaft von Franco Foda. Der ehemalige Sturm-Trainer aus Deutschland durfte damit auch in seinem fünften Spiel als ÖFB-Teamchef über einen Sieg jubeln. Für die ÖFB-Auswahl war es der bereits siebente volle Erfolg in Serie.

