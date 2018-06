APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Mehrheit gegen Wahlsieger Jansa bei Slowenien-Wahl

Ljubljana - Die konservative Demokratische Partei (SDS) von Oppositionsführer Janez Jansa hat am Sonntag die slowenischen Parlamentswahlen klar gewonnen, hat aber kaum Aussichten auf die Bildung einer Regierung. Dies ergaben Wählerbefragungen, die nach Wahlschluss von slowenischen TV-Sendern veröffentlicht wurden. Die SDS kam demnach auf 25 der 90 Mandate, ihr traditioneller Bündnispartner "Neues Slowenien" auf sieben. Damit haben die Gegner Jansas eine satte absolute Mehrheit im neuen Parlament.

Kern schließt Koalition mit der FPÖ aus: Keine Schnittstelle

Wien - Zur Abrechnung mit der schwarz-blauen Regierung nützte SPÖ-Chef Christian Kern Sonntag das "Puls4"-Sommergespräch. Vor allem der FPÖ hielt er vor, nicht die Interessen des "kleinen Mannes" zu vertreten, sondern "den Steigbügelhalter für die Großsponsoren der ÖVP" zu machen. Eine Zusammenarbeit mit der FPÖ im Bund schloss Kern unmissverständlich aus. Eine inhaltliche "Schnittstelle" der SPÖ "mit FPÖ ist nicht einmal mit der Lupe erkennbar", zog Kern eine klare Trennlinie.

Kosten für EU-Ratsvorsitz laut "Presse" doppelt so hoch

Wien - Die Kosten für den österreichischen Ratsvorsitz in der Europäischen Union sollen höher sein als bisher angenommen, berichtet die "Presse". Anlässlich der Budgetberatungen schickte die SPÖ Anfragen zu den Kosten für den Ratsvorsitz an alle Ministerien. Laut den der Zeitung vorliegenden Beantwortungen rechnet man mit 92,8 Millionen Euro an Sachkosten für das zweite Halbjahr 2018. Bisher hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) immer von zusätzlichen 43 Millionen Euro an Kosten gesprochen.

Österreicher randalierte mit Messer im Berliner Dom

Berlin - Im Berliner Dom hat die Polizei am Sonntag auf einen 53-jährigen Österreicher geschossen, nachdem dieser dort mit einem Messer hantiert und randaliert hatte. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund lagen einem Polizeisprecher zufolge nach dem Vorfall nicht vor. Der Randalierer wurde ebenso wie ein Polizist verletzt, beide mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Polizist wurde entgegen erster Informationen nur leicht verletzt.

Netanyahu wirbt in Europa für seine Iranpolitik

Berlin - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu beginnt am Montag eine Europareise, um in Berlin, Paris und London für ein härteres Vorgehen gegen den Iran zu werben. Auf seiner ersten Station in Berlin trifft er die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Netanyahu will einen Stopp der Atombestrebungen Teherans und zudem den Einfluss des Irans im Nahen Osten - insbesondere in Syrien - zurückdrängen. Netanyahu ist einer der schärfsten Kritiker des Atomabkommens. Deutschland will daran festhalten.

EU-Justizminister diskutieren über Facebook-Datenleck

Luxemburg - Nach dem jüngsten Facebook-Datenskandal diskutieren die Justizminister der EU am Montag um 10.00 Uhr über mögliche Konsequenzen. Die Aussprache über das Datenleck mit bis zu 87 Millionen Betroffenen war auf Wunsch von der deutschen Justizministerin Katarina Barley auf die Tagesordnung gekommen. Außerdem wollen die Minister über die Vereinheitlichung des Insolvenzrechts in der EU sprechen.

Trump will sich wohl doch nicht von Mueller befragen lassen

Washington - Entgegen seiner ursprünglichen Ankündigung will sich US-Präsident Donald Trump nun wahrscheinlich doch nicht den Fragen des Sonderermittlers Robert Mueller stellen. Die Entscheidung im Weißen Haus gehe "in die Richtung, es nicht zu tun", sagte Trumps Anwalt Rudy Giuliani am Sonntag im Sender ABC. Trump hatte wiederholt seine Bereitschaft zu einer Anhörung durch Mueller erklärt. Sein Anwaltsteam fürchtet aber, dass er sich damit in juristische Schwierigkeiten bringen könnte.

Mann fuhr Radfahrer in der Schweiz um und schoss auf Zeugen

Zürich - Nach einem Streit mit einem Fahrradfahrer in der Schweiz hat ein 52 Jahre alter Deutscher um sich geschossen. Die beiden Männer seien sich in Rheinau im Kanton Zürich in die Haare gekommen, berichtete die Polizei. Der Autofahrer fuhr den Radfahrer an und verletzte ihn dabei leicht. Anschließend fuhr der 52-Jährige davon. Ein Paar, das den Vorfall beobachtet hatte, verfolgte ihn. Der Mann blieb stehen und schoss auf das Auto des Paares. Grenzwächter nahmen ihn schließlich fest.

