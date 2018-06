APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Trotz Handelsstreit: G-7 einig über Kampf gegen Protektionismus

La Malbaie - Trotz des Handelsstreits mit den USA haben sich die G7-Staaten auf ihrem Gipfel in Kanada überraschend doch noch auf eine gemeinsame Position verständigt. Die sieben Industrienationen bekannten sich damit allgemein zum Kampf gegen Protektionismus, wie am Samstag im kanadischen La Malbaie aus der Abschlusserklärung hervorgeht, die der dpa vorlag. Die massiven Differenzen über Sonderzölle der USA auf Stahl- und Aluminiumimporte wurden nicht erwähnt. Der Kompromiss sah so aus, dass ähnliche Formulierungen wie bei früheren Gipfeln benutzt wurden.

Entlassener BVT-Spionage-Chef fürchtet um seine Sicherheit

Wien - Die Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz- und Terrorismusbekämpfung (BVT) zieht immer weitere Kreise. Im Ermittlungsakt, der mehreren Medien vorliegt, sind Dutzende BVT-Mitarbeiter mit Name, Telefonnummer und Adresse genannt. Praktisch das gesamte Führungsteam ist angeführt. Der mittlerweile entlassene Chef der Abteilung Nachrichtendienste fürchtet nun, dass in der Parlaments-Sondersitzung am Montag oder im BVT-Untersuchungsausschuss seine Identität aufgedeckt werden könnte. In einem Rundmail, das dem "Kurier" vorliegt, wurden die Klubchefs von Parlamentsdirektor Harald Dossi aufgefordert, den Namen nicht zu nennen.

Bundeskanzler Kurz wird in Israel empfangen

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am Sonntag zu einem dreitägigen Besuch in Israel erwartet. Ziel der Reise ist die Intensivierung der bilateralen Beziehungen, auf die der israelische Boykott von FPÖ-Ministern einen Schatten wirft. Kurz wird am Montag Premier Benjamin Netanyahu und am Dienstag Präsident Reuven Rivlin treffen. Die Reise steht im Zeichen des Gedenkjahrs 1938/2018 und der Betonung der historischen Verantwortung Österreichs, teilte das Bundeskanzleramt mit.

Strache bestätigt Überlegungen zu Gipfel Trump-Putin in Wien

Wien - Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat Bestrebungen bestätigt, ein Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und seinem US-Kollegen Donald Trump in Wien zu organisieren. Im Interview mit der "Presse am Sonntag" sagte Strache: "Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir als neutrales Land für einen offenen Dialog und Vermittlung stehen. Wien eignet sich bestens als Austragungsort." Die Anschlussfrage, ob es Überlegungen zu einem solchen Treffen gebe, beantwortete Strache knapp mit "Ja".

Magazin "Aula" wird eingestellt

Graz - Das monatliche erscheinende Magazin "Aula" wird eingestellt. Das sagte der Obmann des Freiheitlichen Akademikerverbandes Steiermark (FAV), Heinrich Sickl, am Samstag der APA auf Anfrage. Die Juni-Ausgabe sei die letzte gewesen, nach dem Sommerende soll ein neues Magazin erscheinen. Die Finanzierung stehe, sagte Sickl. Weltanschaulich ausgerichtet solle es "patriotisch und wertkonservativ" sein. Titelvorschläge gebe es zwar, diese müssen aber noch erörtert werden.

Tatverdächtiger im Mordfall Susanna wieder in Deutschland

Berlin/Wiesbaden/Mainz - Der Verdächtige im Mordfall Susanna im deutschen Wiesbaden hat die Tat nach Angaben der Polizei im Nordirak gestanden. "Als wir ihn verhörten, hat der junge Mann aus Kurdistan gestanden, die junge Deutsche getötet zu haben", sagte der Polizeichef der nordwestirakischen Stadt Dohuk, Tarik Ahmad, am Samstag. Der Verdächtige befindet sich laut einem Online-Bericht der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" wieder in Deutschland. Am Sonntag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

