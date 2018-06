APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Trump spaltet mit Eklat beim G-7-Gipfel den Westen

Washington - Mit einem beispiellosen Eklat hat US-Präsident Donald Trump die seit mehr als 40 Jahren bestehende G-7-Staatengruppe in eine tiefe Existenzkrise gestürzt. Die Europäer reagierten am Sonntag empört auf den nachträglichen Ausstieg Trumps aus der zunächst gemeinsam beschlossenen Abschlusserklärung des G-7-Gipfels in Kanada. Die internationale Zusammenarbeit könne nicht von "Wutanfällen" abhängig gemacht werden, erklärte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel teilte mit, sie finde die Rücknahme der Vereinbarung "ernüchternd und auch ein Stück deprimierend".

Letzte Vorbereitungen vor historischem USA-Nordkorea-Gipfel

Singapur/Pjöngjang - Die Delegationen aus Nordkorea und den USA wollen am Montag letzte Vorbereitungen für den historischen Gipfel zwischen Präsident Donald Trump und Machthaber Kim Jong-un treffen. Trump will Kim bei dem für Dienstag geplanten Treffen zur kompletten atomaren Abrüstung bewegen. Auch um die Vorbereitungen für einen Friedensvertrag oder die Aufnahme diplomatischer Beziehungen könnte es gehen. Es wird das erste Treffen zwischen einem US-Präsidenten und einem nordkoreanischen Machthaber sein.

Mehr als 1.000 Menschen am Wochenende im Mittelmeer gerettet

Rom - Mehr als 1.000 Menschen sind am Wochenende von seeuntauglichen Booten im Mittelmeer gerettet worden. Die Asylsuchenden waren auf der zentralen Route zwischen Libyen und Italien sowie im Westen zwischen Marokko und Spanien unterwegs. Die spanischen Retter bargen vier Leichen. Private Retter beklagten unterdessen verstärkten Druck der italienischen Behörden und Verzögerungen bei Rettungseinsätzen.

Neuer Anlauf für Ukraine-Gespräche in Berlin

Berlin/Kiew - Nach mehr als 16 Monaten Stillstand reden Russland und die Ukraine am Montag (ab 17.50 Uhr) erstmals wieder über den festgefahrenen Konflikt in der Ostukraine. Die Außenminister der beiden Länder treffen sich im sogenannten Normandie-Format in Berlin mit ihren Kollegen aus Deutschland und Frankreich als Vermittler. Deutschlands Außenminister Heiko Maas wird bei dem Treffen erstmals Gastgeber wichtiger internationaler Gespräche sein.

Fall Susanna: Verdächtiger Ali B. gestand Tötung

Dohuk/Berlin/Wien - Der Hauptverdächtige im Fall der in Wiesbaden tot aufgefundenen 14-jährigen Susanna hat laut Staatsanwaltschaft gestanden. "Er hat sich dahingehend geständig eingelassen, dass er Susanna F. umgebracht habe, eine Vergewaltigung wurde durch ihn allerdings bestritten", teilte der Oberstaatsanwalt am Sonntagabend mit. Der mann kommt in Untersuchungshaft. Der Verdächtige hatte sich zunächst in den Irak abgesetzt, war dort aber festgenommen und nach Deutschland zurückgebracht worden.

Sechsjähriger beim Baden im Faaker See verunglückt

Faak am See - Ein sechsjähriger Bub ist am Sonntagnachmittag offenbar beim Baden im Faaker See in Kärnten verunglückt. Laut Polizei entfernte er sich gegen 16.00 Uhr in einem "unbeobachteten Moment von seinen Eltern, ging zum Wasser und vermutlich dort unbemerkt sofort unter". Taucher bargen ihn etwa eineinhalb Stunden später vom Grund des Sees. Das Kind wurde ins Krankenhaus geflogen.

Thiem verlor Finale der French Open gegen Nadal

Paris - Dominic Thiem ist in Paris der Gewinn seines ersten Grand-Slam-Titels verwehrt geblieben. Während er in seinem ersten Major-Finale nicht an seine bisherigen Leistungen anschließen konnte, war Sandplatz-"König" Rafael Nadal von einer Entthronung weit entfernt. Nadal siegte nach 2:42 Stunden sicher mit 6:4,6:3,6:2 und holte French-Open-Titel Nummer elf. Thiem verpasste es damit, als zweiter Österreicher nach Thomas Muster 1995 einen Grand-Slam Einzel-Titel zu gewinnen.

