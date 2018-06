APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

EU-Staaten ringen bei Mini-Gipfel um gemeinsamen Migrationskurs

Brüssel - Die Europäische Union steht in der Flüchtlingsfrage vor entscheidenden Tagen. Am Sonntag beraten 16 EU-Staaten - darunter auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - bei einem Mini-Asylgipfel in Brüssel die weitere Vorgangsweise in Sachen Migration. Konkrete Beschlüsse werden nicht erwartet, die dürften - wenn überhaupt - erst beim regulären EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag fallen.

Türkei wählt Parlament und mächtigen Präsidenten

Ankara - Fast eineinhalb Jahre früher als geplant werden am Sonntag in der Türkei der Präsident und ein neues Parlament gewählt. Knapp 60 Millionen Türken sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Mit den Wahlen wird die Einführung eines Präsidialsystems abgeschlossen. Der neue Präsident wird Staats- und Regierungschef und mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet. Die Verfassungsreform ist das wichtigste politische Projekt von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Die Opposition warnt vor einer "Ein-Mann-Herrschaft" Erdogans.

Meinl-Reisinger mit 94,7 Prozent zur NEOS-Chefin gewählt

Wien - Beate Meinl-Reisinger ist am Samstag mit 94,7 Prozent zur neuen NEOS-Chefin gekürt worden. Sie erhielt bei der Mitgliederversammlung der Pinken in der Wiener Stadthalle 530 von 559 abgegebenen Stimmen. Ihr Gegenkandidat Kaspar Erath erhielt 3,2 Prozent bzw. 18 Stimmen, die restlichen Stimmzettel wurden weiß abgegeben. Die Wiener Partei- und Klubchefin folgt damit Matthias Strolz nach. In seiner Abschiedsrede stimmte Strolz die NEOS auf den Kampf gegen den voranschreitenden Demokratieabbau ein.

46-Jähriger starb bei Absturz von Segelflugzeug in Salzburg

Mauterndorf - Ein 46-jähriger Salzburger ist am Samstagnachmittag beim Absturz eines Segelflugzeuges auf dem Flugplatz in Mauterndorf im Salzburger Lungau ums Leben gekommen. Das Segelflugzeug der Type P 4 stürzte laut Polizei beim Windenstart aus einer Höhe von rund 20 Metern ab. Der Pilot starb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, berichtete das Rote Kreuz der APA.

Ein Toter und Dutzende Verletzte bei Anschlag in Äthiopien

Addis Abeba - Durch eine Granatenexplosion auf einer Großkundgebung des neuen äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed in der Hauptstadt Addis Abeba ist am Samstag mindestens ein Mensch getötet worden. Gesundheitsminister Amir Aman teilte auf Twitter mit, 154 Menschen seien verletzt worden, einer sei gestorben. Der Premier blieb unverletzt. Abiy machte Gegner seiner Reformvorhaben für die Tat verantwortlich.

Task Force für Familienzusammenführungen an US-Grenze

El Paso/Washington - Das US-Gesundheitsministerium hat eine Task Force für die Zusammenführung getrennter Einwandererfamilien an der Grenze zu Mexiko eingerichtet. Wie die Website "Politico" am Samstag unter Berufung auf ein internes Dokument berichtete, ordnete Gesundheitsminister Alex Azar an, die Sondereinheit einzusetzen. In dem Dokument heiß es demnach, die Abteilung für Notfalleinsätze solle die Flüchtlingsabteilung bei der Familienzusammenführung unterstützen.

Frauen in Saudi-Arabien dürfen erstmals Auto fahren

Riad - Erstmals in der Geschichte Saudi-Arabiens dürfen Frauen von Sonntag an in dem islamisch-konservativen Königreich ans Steuer. Um Mitternacht Ortszeit (23 Uhr MESZ) endet das Autofahrverbot für Frauen. Die Maßnahme gehört zu einer Reihe von Reformen, mit denen das saudische Königshaus das Land öffnen möchte. Seit einigen Monaten sind bereits Konzerte erlaubt. Auch Kinos wurden wieder zugelassen.

Deutschland nach 2:1 gegen Schweden auf WM-Achtelfinalkurs

Sotschi - Deutschland hat nach einem hart erarbeiteten 2:1 (0:1) gegen Schweden wieder beste Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase bei der Fußball-WM. Marco Reus (48.) und Toni Kroos (95.) drehten am Samstag eine Pausenführung der Skandinavier, die Ola Toivonen besorgt hatte (32.). Dabei agierte das Team von Joachim Löw ab der 82. Minute in Unterzahl, weil Jerome Boateng mit Gelb-Rot vom Platz flog. Damit ist in der Gruppe F vor dem letzten Spieltag alles offen. Mexiko trifft auf Schweden, Titelverteidiger Deutschland auf das punktlose Südkorea.

