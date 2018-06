APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Erdogan erklärt Sieg für Parlament und Präsidentschaft

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seinen Sieg bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag erklärt. Dies zeigten vorläufige Ergebnisse, sagte der Kandidat der islamisch-konservativen AKP bei einer im TV übertragenen Pressekonferenz in seiner Residenz in Istanbul. Zu diesem Zeitpunkt waren laut amtlicher Nachrichtenagentur Anadolu 95 Prozent der Wahlurnen geöffnet. Die größte türkische Oppositionspartei CHP hat hingegen davor gewarnt, vorzeitig einen Wahlsieger zu erklären.

EU-Asylgipfel ohne Beschlüsse beendet

Brüssel - Der Asylgipfel von 16 der 28 EU-Staaten ist Sonntagabend nach knapp vier Stunden wie erwartet ohne konkrete Beschlüsse beendet worden. Im Fokus bei der Suche nach gemeinsamen Lösungen in der Migrationspolitik standen vor allem ein stärkerer Außengrenzschutz und die intensivere Kooperation mit Drittstaaten, hieß es am Abend aus EU-Ratskreisen. Den innerdeutschen Konflikt in der Migrationsfrage zwischen Merkel und der bayerischen CSU wollten die Staats- und Regierungschefs nicht kommentieren.

Barcelona bietet Migranten auf Rettungsschiffen Unterstützung

Rom/Barcelona - Die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colao, hat sich bereit erklärt, die rund 1.000 Migranten vor der libyschen Küste aufzunehmen, die mit mehreren Booten in Schwierigkeiten geraten sind. "Italien will diese Menschen Libyen übergeben, wo sie gefoltert und versklavt werden", so Colau auf Twitter. Die Bürgermeisterin rief den spanischen Premier Pedro Sanchez auf, die spanische NGO "Proactiva Open Arms", die sich in libyschen Gewässern befindet, zu unterstützen.

Offenbar neue Banksy-Kunstwerke in Paris entdeckt

Paris - Der britische Street-Art-Künstler Banksy hat offenbar neue Spuren in Paris hinterlassen. Sechs Werke, die über das Wochenende an Hauswänden in der französischen Hauptstadt entstanden sind, werden dem anonymen Künstler zugeschrieben. Experten vermuteten hinter den Motiven eine Kritik an der Flüchtlingspolitik der französischen Regierung.

Britischer Base-Jumper in den Dolomiten tödlich verunglückt

Rom - Beim Base-Jumpen ist am Sonntag ein 46-jähriger Brite im Dolomiten-Gebiet nahe der norditalienischen Stadt Belluno tödlich verunglückt. Die Leiche wurde von Rettungsteams nach einer mehrstündigen Suchaktion im steilen Gelände geborgen, berichteten italienische Medien. Der erfahrene Base-Jumper war von einer Höhe von 2.700 Metern von der Busazza-Spitze im Civetta-Massiv gesprungen. Sein Fallschirm öffnete sich jedoch nicht.

Polen verpasst WM-Achtelfinale nach 0:3 gegen Kolumbien

Kasan - Kolumbien hat am Sonntag bei der Fußball-WM in Russland den ersten Sieg gefeiert. Im Gruppe-H-Duell mit Polen gewannen die Südamerikaner in Kasan klar 3:0 (1:0). Aufgrund der zweiten Niederlage steht fest, dass für Polen das Turnier nach dem letzten Gruppenspiel beendet ist. Kolumbien brachte sich hingegen in eine gute Position und kann den Aufstieg in die K.o.-Phase aus eigener Kraft schaffen.

