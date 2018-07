APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

CSU lässt Flüchtlingsstreit mit CDU eskalieren

Berlin/München - Der Flüchtlingsstreit in Deutschland ist am Sonntag eskaliert. CSU-Chef Horst Seehofer bewertete vor Mitgliedern des Parteivorstands und der Landesgruppe im Bundestag in München die Ergebnisse des EU-Gipfels in Brüssel im scharfen Gegensatz zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Seehofer kündigte zudem für das Ende der Sitzung eine persönliche Erklärung an, deren Inhalt aber unklar blieb. "Hier geht es auch um die Glaubwürdigkeit eines Vorsitzenden", sagte Seehofer laut Medien in der Sitzung.

Österreich übernahm die EU-Ratspräsidentschaft

Wien - Österreich hat am Sonntag den EU-Vorsitz für ein halbes Jahr übernommen. Es ist das dritte Mal nach 1998 und 2006. Unter dem Motto "Ein Europa, das schützt" will die schwarz-blaue Bundesregierung vor allem im Bereich der inneren Sicherheit Akzente setzen und diesem Thema auch einen informellen EU-Gipfel am 20. September in Salzburg widmen. Schwerste Brocken sind die Verhandlungen über das künftige EU-Budget und jene über das Brexit-Abkommen.

Attentat nahe Stimmzettel-Lager vor Neuauszählung im Irak

Kirkuk - Wenige Tage vor der Neuauszählung der Parlamentswahl im Irak ist in Kirkuk laut Polizeikreisen ein Selbstmordanschlag in der Nähe eines Lagers mit Stimmzetteln verübt worden. Bei der Explosion der Autobombe seien ein Mensch getötet und 20 weitere Menschen verletzt worden. Das Depot mit den Wahlurnen sei nicht beschädigt. Die Parlamentswahl Mitte Mai wurde von Betrugsvorwürfen überschattet. Deshalb war eine Neuauszählung der Stimmen per Hand beschlossen worden.

Wieder Flüchtlingsschiff vor Libyen gekentert: 63 Vermisste

Rom - Laut dem UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR hat sich ein neues Flüchtlingsdrama in den Gewässern vor Libyen abgespielt: Nachdem ein Flüchtlingsboot gekentert ist, werden 63 Personen vermisst. Weitere 41 Personen wurden von der libyschen Küstenwache vor der Hafenstadt Zwara gerettet. Beim letzten Flüchtlingsunglück, das sich Ende vergangener Woche ereignet hatte, sollen rund 100 Menschen ums Leben gekommen sein könnten - darunter drei Babys.

"Lifeline"-Kapitän muss vor Gericht in Malta

Valletta - Der deutsche Kapitän des Flüchtlings-Hilfsschiffes "Lifeline" soll am Montag einem Richter in Malta vorgeführt werden. Die Behörden werfen den Flüchtlingshelfern vor, sich bei der Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer behördlichen Anweisungen widersetzt und gegen internationales Recht verstoßen zu haben. Seit Anlaufen des Schiffs in Malta war Kapitän Claus-Peter Reisch mehrmals von der Polizei vernommen worden. Er befindet sich auf freiem Fuß.

Autobahnraststätte in Bayern wegen Sprengstoffverdachts geräumt

Würzburg - Wegen eines sprengstoffverdächtigen Fahrzeugs ist eine Raststätte an der Autobahn 3 in Bayern am Sonntagabend geräumt worden. Es gebe einen "größeren Polizeieinsatz, die Anlage Spessart-Süd werde geräumt und das Gebiet weiträumig abgesperrt, teilte die Polizei in Würzburg mit. Möglicherweise müsse auch die A3 gesperrt werden.

Österreichischer Bergsteiger bei Unglück in Pakistan getötet

Islamabad/Wien - Ein Österreicher ist am Freitag in Pakistan bei einem Lawinenabgang getötet worden. Das Zelt des Mannes im Camp 2 wurde in rund 5.900 Metern Höhe am Berg Ultar Sar im Hunza-Tal von der Lawine erfasst. Seine beiden Bergkameraden, zwei Briten, überlebten. Die Verletzten und die Leiche des Österreichers wurden am Sonntag in einer "waghalsigen Aktion" von Piloten der pakistanischen Armee geborgen. Am Samstag hatte schlechtes Wetter zunächst die Bergungsaktion per Hubschrauber verhindert.

Gastgeber Russland eliminierte Spanien im Elferschießen

Moskau/Luschniki - Gastgeber Russland steht überraschend im Viertelfinale der Fußball-WM. Die Russen setzten sich am Sonntagnachmittag im Achtelfinale in Moskau gegen Spanien im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung war es jeweils 1:1 gestanden. Russlands Torhüter Igor Akinfejew parierte im ersten Elferschießen dieser WM die Versuche von Koke und Iago Aspas.

