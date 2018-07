APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Arbeitszeit-Ausweitung: Opposition tobt, Regierung frohlockt

Wien - Der Beschluss der Ausweitung der Höchstarbeitszeit hat am Donnerstag für hochemotionale Debatten im Parlament gesorgt. SPÖ-Chef Christian Kern sprach von der "massivsten Verschlechterung seit drei Jahrzehnten". Vor allem das überraschende Vorziehen der Arbeitszeitflexibilisierung auf den 1. September empörte die Opposition. ÖVP und FPÖ hingegen frohlockten ob des "guten Gesetzes", das schlussendlich auch von den NEOS mitgetragen wurde.

Durchbruch im deutschen Asylstreit

Berlin/München - Nach wochenlangem Machtkampf in der Union und Ärger in der deutschen Regierungskoalition haben sich CDU, CSU und SPD auf ein Paket gegen illegale Migration und eine Verschärfung der Asylpolitik geeinigt. SPD-Chefin Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz erklärten am Donnerstagabend nach einem Koalitionsausschuss in Berlin, man habe sich auf schnellere Asylverfahren verständigt. Es werde keine nationalen Alleingänge geben und "keinerlei Lager", betonte Nahles.

Berlin und Wien erhöhen Druck auf Italien und Griechenland

Berlin/München - Deutschland, Österreich und Ungarn erhöhen im Asylstreit den Druck auf Italien und Griechenland. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) kündigten in Wien Beratungen darüber an, wie die "Südroute" der illegalen Migration geschlossen werden könne. Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnte unterdessen vor einem möglichen Dominoeffekt.

Fremdenrechtsverschärfung beschlossen

Wien - Der Nationalrat hat mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ eine Novelle zum Fremdenrecht beschlossen. Künftig können Flüchtlingen bis zu 840 Euro Bargeld abgenommen werden. Eine weitere Neuerung betrifft die Erlaubnis zur Prüfung von mitgeführten Datenträgern wie Handys, um beim Verdacht von Falschangaben die Identität bzw. die Reiseroute prüfen zu können.

"Ausgabenbremse" für Sozialversicherung beschlossen

Wien - Im Nationalrat ist am Donnerstag mit Stimmen von ÖVP, FPÖ und NEOS eine "Ausgabenbremse" für die Sozialversicherungen beschlossen worden. ÖVP-Klubchef Wöginger hatte den Schritt gegenüber der APA bereits vor der Abstimmung damit begründet, dass damit dafür gesorgt werden soll, dass im nächsten halben Jahr (bis die geplante Sozialversicherungsreform vorliegt) keine überbordenden Ausgaben getätigt werden. Scharfe Kritik kam von der SPÖ: Der Antrag sei "massiv verfassungswidrig", so SPÖ-Mandatar Alois Stöger.

Mehr als 50 Menschen nach Schiffsunglück vor Phuket vermisst

Phuket - Nach einem Schiffsunglück vor der thailändischen Urlaubsinsel Phuket sind am Donnerstag mehr als 50 überwiegend aus China kommende Touristen vermisst worden. Die Suche sei abgebrochen worden und werde in der Früh fortgeführt, sagte der Gouverneur von Phuket, Noraphat Plodthong, am späten Abend. Das Touristen-Boot mit rund 90 Menschen an Bord war wenige Stunden zuvor gekentert.

Sommerferien beginnen auch im Westen und Süden

Klagenfurt/Salzburg/Bregenz - Rund 650.000 Schüler in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten erhalten am Freitag ihre Zeugnisse und starten in die neunwöchigen Sommerferien. Damit haben nun eine Woche nach dem Schulschluss in Ostösterreich alle Kinder des Landes Ferien. Da auch in Teilen Deutschlands und der Niederlande die Ferien beginnen, rechnen die Autofahrerclubs auf den Transitrouten Richtung Süden mit Verzögerungen.

Fußball-WM: Erste Halbfinalisten werden ermittelt

Moskau - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland werden am Freitag in der vermeintlich schwierigeren Hälfte des Rasters die ersten beiden Halbfinalisten ermittelt. Den Auftakt macht um 16.00 Uhr MESZ in Nischni Nowgorod das Duell zwischen Uruguay und Frankreich, der Gegner in der Runde der letzten vier wird in der Abendpartie in Kasan (20.00) zwischen Brasilien und Geheimfavorit Belgien ermittelt.

