APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Dissens zwischen USA und Nordkorea bei atomarer Abrüstung

Pjöngjang - Nordkorea hat nach Gesprächen von US-Außenminister Mike Pompeo in Pjöngjang mit dem Scheitern der Bemühungen um die atomare Abrüstung in Korea gedroht. Das Ergebnis der Gespräche sei "extrem bedauerlich", da die USA auf einer einseitigen, kompletten, nachprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung Nordkoreas beharrten, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag aus einer Erklärung des Außenministeriums. Pompeo hatte nach Abschluss der zweitägigen Gespräche von Fortschritten "in fast allen zentralen Fragen" gesprochen.

Kickl: "Nehmen von Bayern keinen einzigen Flüchtling"

Wien/Berlin - Auch nachdem sein deutscher Amtskollege Horst Seehofer (CSU) angekündigt hat, mit Massenrückstellungen an Asylwerbern ein Rücknahmeabkommen mit Österreich erzwingen zu wollen, bleibt Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hart: "Wir werden schlicht und ergreifend niemanden zurückzunehmen, für den wir nicht zuständig sind. Punkt", erklärte in der Zeitung "Österreich". Auf strengere Grenzkontrollen von deutscher Seite werde man reagieren. "Wir werden künftig generell sehr wohl die Kontrolldichte an der Südgrenze erhöhen", sagte Kickl.

Tierschutzsprecher Bohrn-Mena tritt aus Liste Pilz aus

Wien - Die Liste Pilz muss einen weiteren Abgang verkraften. Wie "Die Presse" in ihrer Sonntagausgabe berichtet, verlässt Tierschutz- und Kinderrechte-Sprecher Sebastian Bohrn-Mena die Partei. Es herrsche eine "autoritäre, fast demokratiefeindliche Umgangsweise mit Parteimitgliedern", kritisierte er. Bei den Finanzen rieche es nach Verschleierung.

Bundeskanzler Kurz besucht Irland - Brexit im Mittelpunkt

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beginnt am Sonntag eine dreitägige Reise nach Irland und Großbritannien. Inhaltlicher Schwerpunkt ist der britische EU-Austritt. Für den späteren Sonntagabend ist ein Treffen des Bundeskanzlers mit seinem irischen Amtskollegen Leo Varadkar angesetzt. Am Montag will Kurz die irisch-nordirische Grenzregion besuchen und danach in London die britische Premierministerin Theresa May treffen.

Mindestens 30 Tote bei schweren Unwettern in Japan

Tokio - Bei Überschwemmungen und Erdrutschen nach schweren Unwettern in Japan sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Regierungschef Shinzo Abe sprach am Samstag von einer "extrem ernsten Lage" und wies sein Kabinett an, alles zur Rettung der Opfer zu unternehmen. Die Behörden ordneten laut dem Katastrophenschutz die Evakuierung von 1,9 Millionen Menschen an. Erdrutsche und Sturzfluten gab es unter anderem in den Regionen Hiroshima, Ehime, Okayama und Kyoto. Bei Tokio kam es zudem zu einem Erdbeben.

Eine Million Menschen feierten bei Pride-Parade in London

London - Bei sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad Celsius haben am Samstag in London rund eine Million Menschen die traditionelle LGBT-Parade Pride gefeiert. LGBT steht für lesbisch, schwul, bisexuell und Transgender. Etwa 30.000 Teilnehmer zogen in bunten Kostümen und mit Regenbogen-Fahnen durch die Innenstadt, um für Gleichberechtigung und Vielfalt zu werben Auch Mitglieder mehrerer Organisationen, etwa der Londoner Polizei Scotland Yard und der London Fire Brigade waren dabei.

Ingeborg-Bachmann-Preis wird vergeben

Klagenfurt - Am Sonntagvormittag gehen im ORF-Theater Klagenfurt die 42. Tage der deutschsprachigen Literatur mit der Preisvergabe zu Ende. Sieben Autorinnen und sieben Autoren stellten sich beim Literaturwettbewerb einer Jury, die in öffentlicher Abstimmung über die Vergabe des mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preises sowie über drei weitere Preise entscheidet. Dazu kommt ein Publikumspreis. Einzige österreichische Teilnehmerin war Raphaela Edelbauer.

