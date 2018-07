APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

EU-Ratsvorsitz-Papier: Keine Asylanträge mehr in Europa

Wien - Österreich hat zum Auftakt seines EU-Ratsvorsitzes eine radikale Reform des EU-Asylwesens ins Gespräch gebracht. Demnach sollen "keine Asylanträge mehr auf EU-Boden gestellt werden", heißt es in einem in der Vorwoche bei einem Treffen in Wien vorgelegten Papier, dessen Authentizität Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal dem Nachrichtenmagazin "profil" bestätigte.

Bundeskanzler Kurz trifft britische Premierministerin May

London/Dublin/Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) trifft am Montag in London mit der britischen Premierministerin Theresa May zusammen. Das Gespräch in der Downing Street 10, bei dem das Thema Brexit im Mittelpunkt stehen wird, ist für 17.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ) angesetzt. Kurz reist aus Irland an, wo er am Sonntagabend mit seinem Amtskollegen Leo Varadkar zusammenkam.

Erdogan wird in Ankara als Staatspräsident vereidigt

Ankara - Rund zwei Wochen nach seiner Wiederwahl legt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag (15.30 Uhr) in Ankara seinen Amtseid ab. Künftig erhält er als Staats- und Regierungschef aufgrund einer Verfassungsänderung deutlich mehr Macht und kann Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen. Seine Minister darf er ohne die Zustimmung des Parlaments ernennen. Erdogan sagte, mit seiner Vereidigung beginne eine "neue Ära". Nach der Vereidigung erwartet Erdogan mehr als 30 Staats- und Regierungschefs zu einer Feier in seinem Palast.

Freilassung von Brasiliens Ex-Präsident Lula gestoppt

Rio de Janeiro - Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva bleibt vorerst doch im Gefängnis. Nachdem ein Bundesgericht in Porto Alegre am Sonntag zunächst die sofortige Freilassung des 72-Jährigen angeordnet hatte, stoppte der für den Prozess zuständige Richter Joao Gebran Neto die Entlassung umgehend. Lula verbüßt wegen Korruption eine zwölfjährige Freiheitsstrafe. Er soll von einem Bauunternehmen die Renovierung eines Luxus-Appartements angenommen haben. Lula will bei der Wahl im Oktober erneut für das höchste Staatsamt kandidieren. In den Umfragen liegt er deutlich vorne.

Äthiopien und Eritrea nähern sich einander an

Addis Abeba - Nach jahrzehntelanger Feindseligkeit haben Äthiopien und Eritrea am Sonntag die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen vereinbart. Das teilte der äthiopische Regierungschef Abiy Ahmed nach einem Treffen mit dem eritreischen Präsidenten Issaias Afwerki in Eritreas Hauptstadt Asmara mit. Botschaften und Grenzen sollten wieder geöffnet, Flugverbindungen wieder eingerichtet und Häfen wieder zugänglich gemacht werden, sagte er. Zuvor hatten sich die beiden Politiker bei ihrer Begrüßung umarmt - eine vor kurzem noch undenkbare Geste.

Zugsunglück in der Türkei forderte mehrere Tote

Istanbul - Bei einem schweren Zugsunglück im Nordwesten der Türkei sind voraussichtlich mindestens zehn Menschen getötet und 73 Personen verletzt worden. Das berichteten türkische Fernsehsender am Sonntag unter Berufung auf Angaben des Gesundheitsministeriums. Das Verkehrsministerium des Landes teilte mit, der Zug sei auf dem Weg Richtung Istanbul gewesen und habe 362 Passagiere an Bord gehabt. Laut der lokalen Regierung in der Provinz Tekirdag entgleiste der Zug nach starken Regenfällen.

Rettungsaktion aus thailändischer Höhle vorerst unterbrochen

Chiang Rai - Mehr als zwei Wochen waren sie in einer überfluteten Höhle eingeschlossen, nun gab es überwältigende Neuigkeiten von der thailändischen Junior-Fußballmannschaft: Wenige Stunden nach Beginn der Rettungsaktion befanden sich vier Buben in ärztlicher Behandlung, wie Einsatzleiter Narongsak Osotthanakorn am Sonntagabend (Ortszeit) sagte. Die Rettungsaktion wurde vorerst unterbrochen, sie werde aber in zehn bis 20 Stunden fortgesetzt. Die Buben und ihr Trainer waren erst in den vergangenen Tagen mit den Grundregeln des Tauchens vertraut gemacht worden, einige von ihnen können nicht einmal schwimmen.

Mehrere dramatische Zwischenfälle in Vorarlberger Strandbad

Hard - Im Strandbad in Hard am Bodensee (Bez. Bregenz) ist es am Wochenende zu mehreren dramatischen Zwischenfällen gekommen. Nachdem am Samstag ein 14-Jähriger im Wasser treibend entdeckt und reanimiert worden war, mussten am Sonntag zwei Geschwister (25 und 30 Jahre alt) aus höchster Not aus dem See gerettet werden. Ein weiterer Badegast zeigte nach einem Bienenstich eine starke allergische Reaktion.

