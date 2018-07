APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Legendäre Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger verstorben

Wien - Österreichs erfolgreichste Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger ist tot. Die Mutter legendärer Figuren wie der "Feuerroten Friederike" oder "Gretchen Sackmeier" verstarb - wie erst am Freitag bekannt wurde - bereits am 28. Juni mit 81 Jahren in Wien. Die Beerdigung in ihrem Geburtsbezirk Hernals fand am Freitag im engsten Familienkreis statt, wie Nöstlingers Verlag Residenz mitteilte.

Mindestens 128 Tote bei Anschlag in Pakistan

Quetta - Ein blutiger Selbstmordanschlag hat den Endspurt im pakistanischen Parlamentswahlkampf erschüttert: Der Attentäter sprengte sich am Freitag inmitten einer Wahlkampfkundgebung in der Stadt Mastung in die Luft und tötete dabei nach Behördenangaben mindestens 128 Menschen. Etwa 150 Menschen wurden verletzt. Es war der tödlichste Anschlag in Pakistan seit 2014. Einen zweiten Anschlag gab es in der Stadt Bannu, dabei wurden vier Menschen getötet.

Britische Polizei entdeckte Quelle für Nowitschok-Vergiftung

London - Die britische Polizei hat den Behälter gefunden, durch den ein Mann und eine Frau mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt kamen. Die Frau, Dawn Sturgess, war am Sonntagabend an den Folgen der Vergiftung gestorben. Scotland Yard teilte am Freitag mit, es handle sich um eine kleine Flasche, die im Haus des Mannes, Charlie Rowley, in Amesbury gefunden worden war. Tests hätten ergeben, dass es sich beim Inhalt der Flasche um das Nervengift Nowitschok gehandelt hat. Unklar ist, wie der Behälter in das Haus des Mannes gelangte.

Russen wegen Hacking-Angriffen auf Clinton angeklagt

Washington/Moskau - Wegen der Hackerangriffe während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 hat die US-Justiz zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter unter Anklage gestellt. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, E-Mails und Dokumente von Computern der Demokratischen Partei sowie der Wahlkampagne von deren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gestohlen zu haben, wie aus der Anklageschrift hervorgeht. Die Anklagen gehen auf die Untersuchungen des Sondermittlers Robert Mueller zurück.

Trump belastet die besonderen Beziehungen mit Großbritannien schwer

London - US-Präsident Donald Trump hat mit Kritik an der Brexit-Strategie das britisch-amerikanische Verhältnis schwer belastet. Nach einem Treffen mit Premierministerin Theresa May versuchte Trump zwar, sein Interview mit der Boulevardzeitung "The Sun" zu relativieren, bekräftigte aber das Lob für den Brexit-Wortführer Boris Johnson. Immerhin bekannte sich Trump zu einem "ambitionierten" Handelsabkommen.

Vilimsky wegen "torkelndem" Juncker unter Beschuss

Wien/Brüssel - FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky ist wegen einer Rücktrittsforderung an den "torkelnden" EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker unter Beschuss geraten. EU-Kommissar Johannes Hahn sprach am Freitag von "Verächtlichmachen" und forderte ebenso eine Entschuldigung wie der ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Othmar Karas. Die SPÖ verlangte sogar Vilimskys Rücktritt. Der FPÖ-Politiker hatte über Alkoholprobleme bei Juncker spekuliert. Die EU-Kommission wies derartige Spekulationen empört zurück. Juncker haben einen akuten Ischias-Krampf gehabt.

Anderson nach Marathon gegen Isner erster Wimbledon-Finalist

London - Der südafrikanische Tennisprofi Kevin Anderson steht zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale. Der 32-Jährige setzte sich am Freitag im zweitlängsten Wimbledon-Match aller Zeiten nach 6:36 Stunden 7:6(6),6:7(5),6:7(9),6:4,26:24 gegen John Isner (USA) durch. Im Finale am Sonntag trifft Anderson auf den Sieger des Duells zwischen Rafael Nadal (ESP) und Novak Djokovic (SRB). Auch einen österreichischen Erfolg gab es: Doppelspezialist Alexander Peya hat mit seiner US-amerikanischen Partnerin Nicole Melichar das Mixed-Finale erreicht.

Austria zelebrierte Rückkehr, blieb gegen BVB aber torlos

Wien - Die Austria hat am Freitagabend ihre Rückkehr nach Wien-Favoriten zelebriert. Borussia Dortmund stellte sich als Ehrengast bei der Eröffnung der um 42 Millionen Euro umgebauten Generali Arena ein, ein "Schmuckkästchen" wie Austria-Vorstand Markus Kraetschmer nicht ohne Stolz meinte. Die Gäste erwiesen sich vor 17.000 Besuchern als Partycrasher und siegten 1:0.

