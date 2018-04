ARD-DeutschlandTrend: 83 Prozent der Befragten sehen Unterschiede zwischen Arm und Reich als sehr großes oder großes Problem für das Zusammenleben

Köln (ots) -

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat es sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren Spaltungen in der Gesellschaft zu überwinden. In diesem Zusammenhang sind 83 Prozent der Deutschen der Auffassung, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich ein sehr großes oder großes Problem für das Zusammenleben in Deutschland sind. 16 Prozent der Befragten meinen, dass das ein kleines oder gar kein Problem ist. Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Dienstag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.

76 Prozent meinen, dass eine geringe Toleranz gegenüber anderen Meinungen ein sehr großes oder großes Problem für das Zusammenleben in Deutschland darstellt. 21 Prozent sehen darin ein kleines oder gar kein Problem. Für 67 Prozent der Befragten sind Unterschiede zwischen dem Islam und anderen Religionen ein sehr großes oder großes Problem für das Zusammenleben; 31 Prozent sehen darin ein kleines oder gar kein Problem. Kulturelle Unterschiede zwischen Menschen mit unterschiedlicher Herkunft sind für 62 Prozent der Befragten ein sehr großes oder großes Problem für das Zusammenleben in Deutschland. Für 36 Prozent ist es ein kleines oder gar kein Problem.

Befragungsdaten

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

Fallzahl: 1.003 Befragte

Erhebungszeitraum: 03.04.2018 bis 04.04.2018

Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat es sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren Spaltungen in der Gesellschaft zu überwinden.

Was meinen Sie: Ist das...

a. derzeit ein sehr großes Problem b. ein großes Problem c. ein kleines Problem d. gar kein Problem

für das Zusammenleben in Deutschland?

a. Sind Unterschiede zwischen Arm und Reich b. Sind kulturelle Unterschiede zwischen Menschen mit unterschiedlicher Herkunft c. Ist eine geringe Toleranz gegenüber anderen Meinungen d. Sind Unterschiede zwischen dem Islam und anderen Religionen

- ein sehr großes Problem

ein großes Problem

ein kleines Problem

gar kein Problem

**weiß nicht

**keine Angabe

