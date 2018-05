ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit wünscht sich von der Kanzlerin mehr Leidenschaft für die EU

Köln (ots) -

Sperrfrist: 09.05.2018 22:20 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.

+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 22.20 Uhr +++ Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichen Ausgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tagesschau.de veröffentlicht und dürfen dann bereits verwendet werden.

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist jetzt ein Jahr im Amt. Er hat in dieser Zeit einige Ideen für die Zukunft der Europäischen Union entwickelt: 82 Prozent der Befragten finden es gut, dass der französische Präsident die Europäische Union mit einer Reihe von Vorschlägen voranbringen will; 15 Prozent sehen das anders. Außerdem fänden es 58 Prozent der Befragten gut, wenn sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit mehr Leidenschaft für die Europäische Union einsetzen würde, 38 Prozent sehen das anders. Etwas kritischer blicken die Deutschen auf eine engere Zusammenarbeit in Finanzfragen: 48 Prozent stimmen der Aussage zu "Macrons Vorschlag einer engeren Zusammenarbeit in der Finanzpolitik geht mir zu weit". 42 Prozent stimmen der Aussage eher nicht zu.

Bezogen auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich ergibt sich ein klares Bild: Die Mehrheit ist der Ansicht, dass sich seit dem Amtsantritt Macrons die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich nicht viel verändert haben - 69 Prozent vertreten diese Meinung. 19 Prozent der Befragten meinen, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern eher verbessert haben; 6 Prozent sind der Ansicht, die Beziehungen haben sich eher verschlechtert.

Derzeit wird auch viel über die Zukunft der Europäischen Union diskutiert. In dem Zusammenhang sind 53 Prozent der Deutschen der Meinung, dass die europäischen Länder in den nächsten Jahren ihre Zusammenarbeit vertiefen und weitere Zuständigkeiten an die EU abgeben sollten. 18 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass sich nichts Wesentliches ändern sollte und 24 Prozent meinen, dass die Länder der EU wieder stärker alleine handeln und sich Zuständigkeiten von der EU zurückholen sollten. In der Mitgliedschaft Deutschlands in der EU sehen 39 Prozent der Befragten eher Vorteile (-2 Punkte im Vergleich zum DeutschlandTrend im März 2017); 45 Prozent meinen, dass sich Vor-und Nachteile der EU-Mitgliedschaft die Waage halten (+1) und 14 Prozent (+1) sehen in der EU-Mitgliedschaft Deutschlands eher Nachteile.

Befragungsdaten

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

Fallzahl: 1.007 Befragte; Frage Vertiefung der EU: rund 500 Befragte

Erhebungszeitraum: 07.05.2018 bis 08.05.2018

Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte Bei 500 Befragten: 1,9* bis 4,4** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut: Über die Europäische Union gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Geben Sie bitte zu jeder der folgenden Ansichten an, ob Sie dieser eher zustimmen oder eher nicht zustimmen.

- Ich finde es gut, dass der französische Präsident Macron die Europäische Union mit einer Reihe von Vorschlägen voranbringen will.

Macrons Vorschlag einer engeren Zusammenarbeit in der Finanzpolitik in der EU geht mir zu weit.

Ich fände es gut, wenn sich Bundeskanzlerin Merkel mit mehr Leidenschaft für die Europäische Union einsetzen würde.

Wenn Sie einmal an das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich seit dem Amtsantritt des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron vor einem Jahr denken: Haben sich Ihrer Meinung nach die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in den letzten 12 Monaten alles in allem eher verbessert oder eher verschlechtert oder nicht viel verändert?

Derzeit wird viel über die Zukunft der Europäischen Union diskutiert. Wie ist Ihre generelle Haltung: Sollten die europäischen Länder in den nächsten Jahren ihre Zusammenarbeit vertiefen und weitere Zuständigkeiten an die EU abgeben? Oder sollten sie wieder stärker alleine handeln und Zuständigkeiten von der EU zurückholen? Oder sollte sich an der Zusammenarbeit der europäischen Länder nichts Wesentliches ändern?

Was meinen Sie: Hat Deutschland insgesamt gesehen von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union eher Vorteile, eher Nachteile oder halten sich Vor- und Nachteile die Waage?

OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2

Pressekontakt: WDR Pressedesk Tel. 0221 220 7100 wdrpressedesk@wdr.de