Abeona Therapeutics kündigt bevorstehende Präsentationen auf dem 14. jährlichen WORLDSymposium an

NEW YORK und CLEVELAND (USA), 3. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abeona Therapeutics Inc. (NASDAQ:ABEO), ein führendes, in der klinischen Erprobung tätiges Biopharmazieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von neuartigen Zell- und Gentherapien für lebensbedrohliche, seltene Erbkrankheiten spezialisiert hat, hat heute bevorstehende mündliche Vorträge und Posterpräsentationen im Rahmen des 14. jährlichen WORLDSymposium(TM) angekündigt, das vom 5.-9. Februar 2018 in San Diego (Kalifornien, USA) stattfindet.

Mündliche Vorträge:

A phase 1/2 clinical trial of systemic gene transfer of scAAV9.U1a.HSGSH for MPS IIIA: safety, tolerability, and preliminary evidence of biopotency (Eine klinische Studie der Phase I/II zum systemischen Gentransfer von scAAV9.U1a.HSGSH bei MPS IIIA: Sicherheit, Verträglichkeit und vorläufiger Nachweis der Biopotenz)

Vortragender: Dr. Kevin Flanigan - Klinischer Studienleiter und Direktor, Center for Gene Therapy and Neuromuscular Disorders, Nationwide Children's Hospital, Columbus, OH (USA)

Datum: Donnerstag, 8. Februar 2018

Zeit: 11.00 Uhr (PST, pazifische Zeit)

Identification of novel AAV capsids for treatment of lysosomal disorders (Identifizierung neuer AAV-Kapside für die Behandlung von lysosomalen Erkrankungen)

Vortragender: Dr. Daphne Chen, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC

Datum: Dienstag, 6. Februar 2018

Zeit: 16.00 Uhr (PST, pazifische Zeit)

Posterpräsentationen:

Poster 67: AAV vector comparability across mammalian and insect cell production platforms for treatment of lysosomal diseases (AAV-Vektorvergleichbarkeit über Säugetier- und Insekten-Zellproduktionsplattformen hinweg für die Behandlung von lysosomalen Erkrankungen)

Vortragender: Dr. Adam S. Davis - Herstellungsleiter bei Abeona Therapeutics

Dienstag, 6. Februar 2018

Zeit: 16.30 Uhr (PST, pazifische Zeit)

Poster 185: Intravenous administration of CLN3 gene therapy for juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis (Intravenöse Verabreichung einer CLN3-Gentherapie bei juveniler neuronaler Ceroid-Lipofuszinose

Vortragender: Scott Kerns - Wissenschaftler in der Produktentwicklung bei Abeona Therapeutics

Dienstag, 6. Februar 2018

Zeit: 16.30 Uhr (PST, pazifische Zeit)

Poster 329: Combination dosing of CLN1 gene therapy extends lifespan in a mouse model of infantile neuronal ceroid lipofuscinosis (Kombinationsdosierung einer CLN1-Gentherapie verlängert die Lebensdauer in einem Mausmodell der infantilen Ceroid-Lipofuszinose)

Vortragende: Dr. Alejandra Rozenberg - Gene Therapy Center, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC

Mittwoch, 7. Februar 2018

Zeit: 16.30 Uhr (PST, pazifische Zeit)

Über das WORLDSymposium(TM): Das WORLDSymposium ist eine jährlich stattfindende Forschungskonferenz, die sich mit lysosomalen Erkrankungen beschäftigt. W.O.R.L.D. ist ein Akronym, das für We're Organizing Research on Lysosomal Diseases (Wir organisieren Forschung zu lysosomalen Erkrankungen) steht. Seit seiner Gründung als kleine Gruppe von leidenschaftlichen Forschern im Jahr 2002 hat sich das WORLDSymposium zu einer internationalen Forschungskonferenz entwickelt, die über 1600 Teilnehmern aus mehr als 50 Ländern weltweit anzieht.

Über Abeona: Abeona Therapeutics Inc. ist ein führendes, in der klinischen Erprobung tätiges Biopharmazieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von neuartigen Zell- und Gentherapien für lebensbedrohliche, seltene Erbkrankheiten spezialisiert hat. Zu den führenden Programmen von Abeona gehören EB-101 (genkorrigierte Hauttransplantationen) bei rezessiv distropher Epidermolysis bullosa (RDEB), ABO-102 (AAV-SGSH), eine auf adeno-assoziierten Viren (AAV) basierte Gentherapie bei Sanfilippo-Syndrom Typ A (MPS IIIA), und ABO-101 (AAV-NAGLU), eine auf adeno-assoziierten Viren (AAV) basierte Gentherapie bei Sanfilippo-Syndrom Typ B (MPS IIIB). Abeona entwickelt darüber hinaus ABO-201 (AAV-CLN3), eine Gentherapie bei juveniler neuronaler Ceroid-Lipofuszinose (JNCL), ABO-202 (AAV-CLN1), eine Gentherapie für die Behandlung von infantiler neuronaler Ceroid-Lipofuszinose (INCL), EB-201 für Epidermolysis bullosa (EB), ABO-301 (AAV-FANCC) für Fanconi-Anämie (FA) und ABO-302, eine Therapie, die eine neuartige CRISPR/Cas9-basierte Genbearbeitungsherangehensweise an die Gentherapie bei seltenen Bluterkrankungen verwendet. Zusätzlich entwickelt Abeona eine proprietäre Vektorplattform, AIM(TM), für Produktkandidaten der nächsten Generation. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.abeonatherapeutics.com.

