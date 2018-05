Aktien Europa: Erholung von Vortagesrutsch - Autos leiden aber unter Zollsorgen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes am sich Donnerstag nach dem Vortagesrutsch etwas gefangen. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) kletterte am Vormittag um 0,26 Prozent auf 3550,98 Punkte. In Paris gewann der CAC-40 (CAC 40) 0,38 Prozent auf 5586,75 Punkte. Der FTSE 100 stabilisierte sich in London um 0,10 Prozent auf 7796,49 Punkte.

Besonders gefragt waren Papiere aus den Bereichen Technologie und Chemie - letztere begünstigt von einer optimistischen Branchenstudie der Deutschen Bank und einer Empfehlung von Barclays für BASF.

Gegen den Trend sehr schwach präsentierten sich dagegen Automobilaktien. Nach der jüngsten Entspannung des im internationalen Handelsstreits durch eine Annäherung zwischen den USA und China goss US-Präsident Trump mit dem Auftrag zur Prüfung von Einfuhrzöllen auf ausländische Autos wieder Öl ins Feuer.

Im EuroStoxx gehörten die letzten drei Plätze daraufhin Daimler, BMW und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) mit Abschlägen von bis zu 2,5 Prozent. Im CAC-40 standen auch Renault und Peugeot unter Druck.

Im "Footsie" verloren Kingfisher nach dem Zwischenbericht zum ersten Quartal rund ein Prozent. Der Einzelhändler wurde den Umsatzerwartungen auf vergleichbarer Fläche nicht gerecht./ag/mis