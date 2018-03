Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Verluste erwartet - Henkel im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich zum Handelsstart in die neue Woche moderate Verluste ab. Der X-Dax als wichtigster außerbörslicher Indikator für den Leitindex Dax (DAX 30) signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor der Eröffnung am Montag ein Minus von 0,31 Prozent auf 12 351 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex, EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50), wurde ebenfalls um 0,3 Prozent tiefer taxiert.

Der Dax befindet sich seit Wochen auf Richtungssuche, auch die Wall Street gibt derzeit keinen klaren Takt vor. Allerdings rechnet Analyst Christian Schmidt von der Helaba diesbezüglich mit einer spannenden Handelswoche. Einerseits wird die Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notebank (Fed) im Fokus stehen, da hier über die weitere Geldpolitik in den USA entschieden wird. Dabei gilt es bereits als ausgemacht, dass der Leitzins zum sechsten Mal in Folge erhöht wird. "Die Märkte schauen daher eher darauf, wohin die Fed nach diesem Zinsschritt steuert", schrieb Experte Bernd Weidensteiner von der Commerzbank.

"Andererseits steht aus charttechnischer Sicht möglicherweise eine Richtungsentscheidung für den Dax an", so Schmidt. Dabei verwies er unter anderem auf Widerstände, mit denen dieser am Freitag zu kämpfen hatte sowie auf spezielle charttechnisch richtungsweisende Impulse, die am Mittwoch in den Markt gelangen könnten.

Unter den Einzelwerten steht an diesem Morgen insbesondere Henkel (Henkel vz) nach Aussagen zum ersten Quartal im Fokus. Auf der Handelsplattform Tradegate büßten die Papiere des Konsumgüterherstellers vorbörslich 3,7 Prozent ein im Vergleich zum Börsenhandelsschluss am Freitag. Händler sprachen von einem "verhaltenen Start ins neue Jahr".

Zudem stehen Aktien im Blick, die von den Index-Änderungen der Deutschen Börse betroffen sind. So ist im Dax nun der Kunststoff-Konzern Covestro zu finden. Für diesen musste ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) Platz machen und befindet sich nun im MDAX.

Außerdem sind die Immobilienfirma Aroundtown (Aroundtown SA) und die Startup-Schmiede Rocket Internet (Rocket Internet SE) nun im MDax zu finden, während Südzucker und der von einem Bilanzskandal erschütterte Handelskonzern Steinhoff (Steinhoff International) in den SDAX abgestiegen sind.

Im TecDAX sind ab jetzt der Industrieroboter-Zulieferer ISRA VISION zu finden und der auf die Autobranche spezialisierte Maschinenbauer Aumann.

Zahlen legte abgesehen von Henkel auch der Wohnungsvermieter Grand City Properties vor, dessen Großaktionär der just in den MDax aufgestiegene Immobilienkonzern Aroundtown ist. Grand City Properties profitierte 2017 von steigenden Mieten und einem geringeren Leerstand. Vorbörslich stiegen die Aktien um 0,7 Prozent.

Talanx (Talanx) will seine Aktionäre nach dem Hurrikan-Jahr 2017 mit einer erhöhten Dividende bei der Stange halten. Zwar brach der Überschuss angesichts der immensen Katastrophenschäden um über ein Viertel auf 672 Millionen Euro ein, ein Ergebnis dieser Größenordnung hatte der Versicherungskonzern aber schon im Februar in Aussicht gestellt. Nun sollen die Aktionäre je Anteilsschein eine Ausschüttung von 1,40 Euro erhalten, und damit etwas mehr als im Schnitt von Analysten erwartet wurde. Für 2018 peilt Vorstandschef Herbert Haas weiterhin einen Überschuss von 850 Millionen Euro an. Analysten gehen bereits von knapp 890 Millionen aus. Vorbörslich gewannen die Papiere rund 1 Prozent./ck/fba