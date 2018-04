Aktien Frankfurt Ausblick: Zaghaft im Vorwärtsgang - Ifo-Index im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) dürfte am Dienstagmorgen solide in den Handel starten. Nach einem lethargischen Wochenstart werden aber einmal mehr keine großen Sprünge erwartet: Der X-Dax deutet eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt mit seinem Stand bei 12 608 Punkten auf ein moderates Plus von 0,28 Prozent hin. Der Dax steuert damit auf einen erneuten Test der Marke von 12 600 Punkten zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) zeichnet sich ebenfalls ein kleiner Zugewinn ab.

Mit Spannung wird am Morgen auf das deutsche Geschäftsklima gewartet, bei dem es laut dem Helaba-Experten Ralf Umlauf bei einer "moderaten Wachstumserwartung in Deutschland" bleiben dürfte. Er erwartet die Europäische Zentralbank (EZB), die am Donnerstag erneut über ihren Leitzins entscheidet, daher nicht unter akutem Handlungsdruck. "Sie dürfte sich weiter sehr behutsam und graduell auf eine Wende in der geldpolitischen Ausrichtung zu bewegen", fügte er hinzu.

Wegen der zuletzt weltweit angespannten Handelsbeziehungen im Zuge der von US-Präsident Donald Trump ausgerufenen Importzölle dürften zudem die Anleger dem Treffen zwischen Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und Donald Trump an diesem Dienstag besondere Aufmerksamkeit schenken. Am Freitag ist Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast bei Trump.

Derweil nimmt die Berichtssaison langsam aber sicher an Fahrt auf - an diesem Handelstag vor allem im Technologiesektor. Am Vorabend hatte in New York die Google-Mutter Alphabet (Alphabet C (ex Google)) seine Zahlen vorgelegt, am Morgen folgte nun der Walldorfer Softwarekonzern SAP (SAP SE) mit einem guten Jahresstart, der allerdings von der Sorge über den starken Euro begleitet wurde. Händler sahen das erste Quartal und den Ausblick aber als "in Ordnung" an. Die Aktie rückte vorbörslich um gut 1,5 Prozent vor.

Vorbörslich negativ bewegt waren am Dienstag die Chipwerte, weil die jüngsten Sorgen um die Nachfrage beim wichtigen Branchenkunden Apple am Morgen von einem schwachen Ausblick des Halbleiterherstellers ams untermauert wurden. Börsianern zufolge passt dies zu den flauen Umsatzerwartungen von Taiwan Semiconductor (TSMC) aus der Vorwoche, die bereits große Sorgen um die Smartphone-Nachfrage bei dem iPhone-Hersteller und seinen Lieferanten hervorgerufen hatten. Infineon gaben im Dax vorbörslich um 1,5 Prozent nach und Dialog im TecDAX um mehr als 4 Prozent.

Unter den Nebenwerten gab es außerdem Zahlen von Sartorius (Sartorius vz) zu verarbeiten - und für die Aktien ging es daraufhin vorbörslich um mehr als 4 Prozent bergab. Der Pharma- und Laborausrüster hatte seine Jahresziele bestätigt, er war aber nicht ganz so schwungvoll ins Jahr gestartet wie von Analysten erwartet./tih/fba