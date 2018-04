Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt und schließt über 12600 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) hat am Montag erstmals seit Anfang Februar wieder über 12 600 Punkten geschlossen. Ein erneut schwacher Euro und Kursgewinne an der Wall Street verhalfen dem Dax über diese Hürde. Am Ende des Tages stand für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,25 Prozent auf 12 612,11 Zähler zu Buche. In der vergangenen Wochen war der Index zum Schlusskurs immer wieder an dieser Marke gescheitert.

Allerdings wollten Börsianer dem Anstieg über 12 600 Punkte auch nicht zuviel Bedeutung beimessen. Denn vor dem Maifeiertag war das Börsengeschehen wie so oft an Brückentagen ruhig und die Umsätze gering. Erst im weiteren Verlauf der Woche, wenn auch wieder etliche Unternehmen Ergebnisse vorlegen, dürfte sich zeigen, ob sich der Dax weiter nach oben arbeiten kann.

Der Index der 50 mittelgroßen Werte MDAX stieg um 0,42 Prozent auf 25 967,06 Punkte. Der technologielastige TecDAX gab hingegen um 0,01 Prozent auf 2625,60 Zähler nach.