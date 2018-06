Aktien Frankfurt Schluss: Indizes geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem bislang recht freundlichen Wochenverlauf hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag etwas Federn gelassen. Der Dax (DAX 30) sank um 0,15 Prozent auf 12 811,05 Punkte.

Vor dem Gipfel der sieben großen Industrienationen (G7) an diesem Wochenende in Kanada scheuten die Anleger vor einer klaren Positionierung zurück, sagten Marktbeobachter. Analyst Jochen Stanzl von CMC Marktes glaubt, dass es zum Thema Strafzölle weitere verwirrende Signale geben wird. Belastend wirkte am Donnerstag zudem der wieder über die Marke von 1,18 US-Dollar gestiegene Euro. Eine feste europäische Gemeinschaftswährung kann die Exportchancen von Unternehmen aus der Eurozone schmälern.

In den USA gerieten die Technologie-Indizes an der Nasdaq-Börse nach ihren jüngsten Rekorden nun etwas unter Druck, was sich hierzulande besonders auf den TecDAX abfärbte. Er verlor 0,94 Prozent auf 2815,40 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,41 Prozent nach unten auf 26 698,66 Punkte./ajx/jha/