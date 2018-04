Aktien New York Ausblick: Leichte Verluste - Investoren bleiben vorsichtig

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes dürften am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende etwas tiefer in den Handel starten. Experten verwiesen auf die asiatischen Börsen, die überwiegend mit leichten Verlusten geschlossen hatten. In Europa wird zudem erst wieder am Dienstag gehandelt.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) über eine halbe Stunde vor dem Start des Börsenhandels 0,27 Prozent tiefer bei 24 037,50 Punkten. Investoren dürften vorsichtig bleiben, nachdem die ersten drei Monate des laufenden Jahres die schlechtesten für Aktien weltweit in mehr als zwei Jahren gewesen waren./he/stk