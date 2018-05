Aktien New York: Dow startet solide - Nasdaq jedoch schwach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt mit China hat am Freitag zumindest an der Wall Street einen stabilen Auftakt ermöglicht. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schwankte in den ersten Minuten um seinen Vortagsschlusskurs. Zuletzt lag 0,08 Prozent im Plus bei 24 734,62 Punkten, weil Signale aus China nicht eindeutig genug waren. Auf Wochensicht steuert der Leitindex damit auf ein Minus von 0,4 Prozent zu.

Vage Hoffnung kam nach einem Medienbericht auf, wonach China Kreisen zufolge dazu bereit ist, den USA bei der Reduzierung ihres chronischen Handelsdefizits zu helfen. Es folgten aber mehrere Dementis aus Fernost. Die Marktzinsen, die den Dow in den Tagen zuvor belastet hatten, bremsten den Markt nur noch wenig. Nach einem erneuten siebenjährigen Höchststand fiel die Rendite der US-Staatsanleihen zuletzt etwas zurück.

Für den marktbreiten S&P 500 Index ging es um 0,17 Prozent auf 2715,54 Punkte nach unten. Noch größer waren die Kursverluste bei den Technologiewerten, deren Auswahlindex NASDAQ 100 um 0,40 Prozent auf 6874,10 Punkte nachgab. Hier setzte ein schwacher Ausblick des Anlagenbauers Applied Materials vor allem den Chipwerten zu./tih/he