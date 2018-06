Aktien New York: Nach US-Jobdaten auf Erholungskurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich am Freitag ein Stück weit von ihren Vortagesverlusten erholt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg im frühen Handel um 0,81 Prozent auf 24 613,21 Punkte. Damit steuert der Leitindex aktuell auf ein Wochenminus von 0,6 Prozent zu. Seit Jahresanfang ist die Bilanz ebenfalls negativ.

Nachdem am Donnerstag noch Sorgen vor einem sich wieder verschärfenden Handelskonflikt zwischen den USA und anderen Ländern den Markt geprägt hatten, rückten nun die neuesten Daten zum US-Arbeitsmarkt in den Blick. Dieser zeigte sich weiter von seiner sehr starken Seite. "Für die Notenbank Fed ist der aktuelle Jobbericht eine gute Nachricht", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Ein boomender Arbeitsmarkt und steigende Löhne seien genau die beiden Zutaten, die die Fed brauche, um weiter an der Zinsschraube drehen zu können.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag zunächst um 0,82 Prozent hoch auf 2727,51 Zähler. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 rückte um 0,93 Prozent auf 7032,29 Punkte vor./ajx/she