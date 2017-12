Aktien New York Schluss: Anleger bleiben zurückhaltend

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am zweiten Handelstag nach dem verlängerten Weihnachtswochenende haben sich die Anleger an der Wall Street eine Ruhepause gegönnt. Aktuelle Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. In den USA sind die noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im November überraschend gestiegen. Dagegen hat sich die Verbraucherstimmung im Dezember unerwartet deutlich eingetrübt. Aus Branchensicht waren Aktien aus dem Ölsektor am wenigsten gefragt, während Versorgerwerte am attraktivsten waren.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,11 Prozent höher bei 24 774,30 Punkten. Der breiter aufgestellte S&P 500 stieg um 0,08 Prozent auf 2682,62 Punkte. Der Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 0,03 Prozent auf 6435,15 Punkte./edh/stk