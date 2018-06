Aktien New York Schluss: Handelskonflikte haben Wall Street weiter im Griff

NEW YORK (dpa-AFX) - Die protektionistische Politik der USA samt der damit einhergehenden internationalen Handelskonflikte haben die Wall Street am Montag weiter belastet. Die Anleger blieben wie bereits am Freitag unsicher. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) büßte 0,41 Prozent auf 24 987,47 Punkte ein. Sein Tagestief hatte er direkt nach dem Handelsstart.

Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) fiel um 0,21 Prozent auf 2773,87 Zähler. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 gab um 0,06 Prozent auf 7251,41 Punkte nach.

Die Spirale aus Strafzöllen und Gegenzöllen dreht sich zusehends schneller, denn die USA und China geben sich im drohenden Handelskrieg unnachgiebig. Nach gegenseitig verhängten Strafzöllen in Milliardenhöhe rüsten sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt für den Start zusätzlicher Einfuhrabgaben auf hunderte Produkte ab Anfang Juli. Experten befürchten ernsthafte Konsequenzen für die Weltwirtschaft, sollten die gegenseitigen Handelsbarrieren weiter hochgeschraubt werden./ck/mis