Aktien New York: Weitere moderate Gewinnmitnahmen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street haben am Mittwoch zunächst erneut Gewinne mitgenommen. Neben dem weiter erstarkenden US-Dollar, der den Export amerikanischer Produkte ins Ausland erschweren kann, bremste die anhaltende Unsicherheit über das eigentlich Mitte Juni in Singapur geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die Kaufbereitschaft der Anleger. Zudem warten sie auf das im weiteren Tagesverlauf anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbank-Sitzung, von dem sie sich Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung erhoffen.

Eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn verlor der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 0,23 Prozent auf 24 778,39 Punkte. Damit knüpfte der US-Leitindex an seine schwache Vortagsentwicklung an, als er klar unter die jüngst wieder geknackte 25 000-Punkte-Marke gerutscht war. Der marktbreite S&P- 500-Index (S&P 500) sank am Mittwoch um 0,18 Prozent auf 2719,66 Punkte und der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gab um 0,11 Prozent auf 6885,96 Punkte nach./gl/he