Aktien Osteuropa Schluss: In Moskau und Budapest steigen die Kurse

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Kursgewinne in Moskau und Budapest und Stagnation in Prag und Warschau haben am Mittwoch das Bild an den osteuropäischen Börsen geprägt.

Die Budapester Börse schloss klar im Plus. Der Leitindex Bux stieg um 1,31 Prozent auf 37 157,46 Punkte und holte damit die Vortagesverluste auf. Gesucht waren unter den Schwergewichten Aktien der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON), sie gewannen 1,37 Prozent. Fest schlossen auch Titel des Ölkonzerns MOL (MOL Magyar Olaj-Es Gazipari Rt) mit einem Plus von 1,85 Prozent. Aktien des Pharmakonzerns Richter legten um 0,82 Prozent zu und Magyar Telekom (Magyar Telekom Telecommunications) befestigten sich um 0,47 Prozent.

In Moskau kletterte der RTS-Index (RTS) um 0,42 Prozent auf 1177,73 Zähler. Er holte damit die Verluste vom Dienstag ebenfalls nahezu wieder auf.

In Warschau beendete der Wig-30 den Handel 0,03 Prozent niedriger bei 2608,86 Punkten. Der breiter gefasste Wig schloss mit einem minimalen Abschlag von 0,01 Prozent auf 59 080,88 Punkte. Gesucht waren Aktien des Energieversorgers PGE, sie gewannen 3,21 Prozent. Sehr fest zeigten sich auch die Titel des Ölkonzerns PKN Orlen mit einem Plus von 2,01 Prozent. Aktien des Spieleherstellers CD Projekt büßten hingegen 2,80 Prozent ein.

Die Prager Börse trat ebenfalls auf der Stelle. Der Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) schloss 0,10 Prozent niedriger auf 1073,27 Punkte. Gestützt wurde der Index vor allem von den Gewinnen der Erste Group (Erste Group Bank). Deren Aktien stiegen um 1,34 Prozent. Andere Bankenwerte bewegten sich hingegen wie auch der Gesamtmarkt kaum. Die Aktien des Stromerzeugers CEZ (CEZ AS) verloren 0,44 Prozent./mik/APA/bek/jha/