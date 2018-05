Aktien Osteuropa Schluss: Verluste vor allem in Budapest und Warschau

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die osteuropäischen Leitindizes haben am Freitag teils deutlich nachgegeben. Vor allem in Budapest und Warschau standen die Märkte ziemlich unter Druck.

In Budapest blieb es bei den starken Schwankungen der vergangenen Tage - dieses Mal wieder nach unten, wie ein deutlicher Abschlag von 2 Prozent beim Leitindex BUX zeigt. Er schloss bei 36 770,93 Punkten. Die Pharmaaktien von Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon) fielen mit einem Abschlag von knapp 4 Prozent negativ auf, nachdem die Europäische Medizinagentur (EMA) eine Einschränkungsempfehlung für ein wichtiges Medikament ausgab. Die Aktien der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) und des Ölkonzerns MOL (MOL Magyar Olaj-Es Gazipari Rt) gehörten jeweils mit fast 2 Prozent Minus zu den bedeutenden Verlierern.

In Warschau fiel der WIG-30 um 1,32 Prozent auf 2578,00 Punkte, während der breiter gefasste WIG etwa 1 Prozent auf 58 740,33 Einheiten verlor. Mit vier Verlust- und einem Gewinntag verzeichnet er eine schwache Börsenwoche. Unter Druck gerieten vor allem Energiewerte, wie Abgaben von 3,9 Prozent beziehungsweise 3,2 Prozent bei Aktien von Grupa LOTOS und Tauron (TAURON Polska Energia SA) zeigten. Beim Ölunternehmen PKN Orlen stand ferner ein Tagesverlust von 2,8 Prozent zu Buche.

An der Prager Börse gab der Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) um vergleichsweise moderate 0,26 Prozent auf 1104,56 Punkte nach. Unter den Schwergewichten gehörten die Papiere des Energieunternehmens CEZ (CEZ AS) mit 1,6 Prozent zu den größten Verlierern. Im wichtigen Finanzbereich gab es im Allgemeinen eher wenig Bewegung. Die Aktien der Erste Group (Erste Group Bank) und von Komercni Banka (Komercni Banka AS) schlossen jeweils kaum verändert, während die Papiere der Moneta Money Bank um 0,9 Prozent zulegten.

Der russische RTS-Index (RTS) knüpfte an seine Vortagsverluste an. Er fiel zu Wochenschluss um 0,72 Prozent auf 1173,14 Punkte./ste/APA/tih/edh