Aktienkurs legt zu - Auf Druck von Investoren: Samsonite-Chef tritt zurück

So trat der erst seit Oktober 2014 amtierende Vorstandschef Ramesh Tainwala mit sofortiger Wirkung zurück, wie der weltgrößte Kofferhersteller am Freitag in Hongkong mitteilte. Tainwala führte persönliche Gründe für seinen Rückzug an. Von Samsonite wiederum hieß es nur, dass der Rücktritt das Beste für das Unternehmen sei, nachdem der Finanzinvestor Blue Orca Capital Tainwala vorgeworfen hatte, Referenzen in seinem Lebenslauf gefälscht zu haben. Der Kurs der in Hongkong notierten Aktie zog nach Bekanntgabe des Chefrücktritts deutlich an.

Der Fonds Blue Orca Capital ist dafür bekannt, mit kritischen Berichten den Kurs von Unternehmen unter Druck zu setzen, um damit Geld zu verdienen. Ende der vergangenen Woche hatte sich der Fonds auf Samsonite eingeschossen. Der Investor wirft dem Unternehmen unter anderem eine geringe Transparenz und Kontrolle in den Führungsremien vor. Der Konzern weist dies zurück. Das Samsonite-Papier hatte daraufhin mehr als ein Fünftel an Wert verloren. Von Dienstag bis Donnerstag war die Aktie vom Handel ausgesetzt.

Samsonite war 2011 vom Finanzinvestor CVC Capital Partners und der Royal Bank of Scotland (RBS) in Hongkong für 14,50 Hongkong-Dollar an die Börse gebracht worden. Nach Verlusten in den ersten Monaten nach der Platzierung hatte sich der Kurs berappelt und das Papier war im April bis auf 38,60 Hongkong-Dollar gestiegen. Nach der Blue-Orca-Attacke war die Aktie bis auf 26,35 Dollar abgerutscht. Am Freitag legte der Kurs zuletzt neun Prozent auf 29,40 Hongkong-Dollar zu./zb/tav/jha

HONGKONG (dpa-AFX)