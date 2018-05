Aktiver Cell Balancer für Lithium-Zellen Lebensdauer, Leistung, Sicherheit - Zukunftstechnologie für Energiespeicher

Ansbach (ots) - Die AutarcTech GmbH in Ansbach bietet eine Innovation für Zell-Balancing von Lithium-Batteriezellen an. Mit den Neuentwicklungen Joulie-16 und Joulie-4 löst der mittelfränkische Batteriehersteller das grundlegende Problem von Li-Zellen - das fortschreitende Abweichen deren chemisch-physikalischer Eigenschaftenund erreicht damit Höchstwerte bei Zyklenzahl und Kapazität der Batterien.

Die BMS vom Typ Joulie verschwenden im Gegensatz zu konventionellen passiven Balancern keine Energie beim Ausgleich der Ladungszustände von Li-Zellen. Stattdessen wird überschüssige Energie voll geladener Zellen auf geringer geladene übertragen. Der Wirkungsgrad der Balancer-Komponente steigt damit von 0% (passiver Balancer) auf > 92% (aktiver Balancer). Zusätzlich wird die Lebensdauer der Zellen um bis zu 30% erhöht, weil das für Li-Zellen typische Auseinanderdriften der chemisch-physikalischen Eigenschaften einzelner Zellen dauerhaft reduziert wird.

Werner Zenke, Geschäftsführer der AutarcTech GmbH, zeigt einen weiteren positiven Effekt auf: "Lithium-Batterien können jetzt dauerhaft tiefer entladen werden. Statt der üblichen 70% Kapazitätsentnahme (Depth of Charge, DoD) sind jetzt 90% und mehr möglich. Das entspricht einer Kapazitätssteigerung von mehr als 20%, ohne Einbußen bei der Lebensdauer!"

Mit den Active Cell Balancer BMS Joulie können Zellen bis 1000 Ah gebalanced werden. Joulie-4 ist zudem kaskadierbar von 12V bis 800V. Die Active Balance BMS Joulie sind somit universell einsetzbar für Eigenheime, Gewerbebetriebe, Großanlagen und mobile Anwendungen. Per Internet-Fernüberwachung werden alle Zellen einer Batterie unabhängig vom Wechselrichter automatisch beobachtet. Zur Kommunikation mit dem Wechselrichter ist ein CAN-Interface (Studer, SMA) verfügbar.

Joulie verfügen über ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. Ladezustand und Temperatur jeder einzelnen Zelle werden permanent überwacht. Die BMS verfügen über on-board-Treiber für bi-stabile Leistungsrelais. Die Elektronik verfügt über redundante Strategien zur Fehlererkennung inklusive unabhängiger Überwachung des 'Prozessor-Herzschlages'.

Entwickelt wurde Joulie in Deutschland, und auch die Fertigung ist 'Made in Germany'. Alle Lithium-Speicher der LiRack-Serie von AutarcTech enthalten das Modul, es kann aber auch von Drittanbietern als Bestandteil eigener Lithium-Speicher in verschiedenen Konfigurationen eingesetzt werden.

Die AutarcTech GmbH ist seit 2012 mit Lithium-Speichern erfolgreich am Markt präsent, setzt großteils auf lokale Zulieferer und kooperiert in Technologiefragen eng mit der ortsansässigen Hochschule.

