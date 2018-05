Allg. Zeitung Mainz: Starkes Zeichen - Kommentar von Anita Pleic zu Irland

Mainz (ots) - Es ist ein deutlicher Sieg, mit dem vor allem die junge Generation Irlands ein starkes Zeichen für eine freie Gesellschaft setzt. Sie hat persönliche Freiheit gewählt. Die Freiheit, dass Frauen selbst über ihren Körper entscheiden können. Und sie haben damit einen Wandel manifestiert, der sich seit einigen Jahren in Irland vollzieht. Das Land emanzipiert sich von der katholischen Kirche, die hier oft genug eine unrühmliche Rolle spielte. Eine Kirche, die Moral predigte, sie aber nicht vorlebte und stattdessen für Unterdrückung sorgte. Irlands Frauen haben in den vergangenen Wochen ihre Geschichten erzählt und damit eindrucksvoll die große Mehrheit der Bevölkerung hinter sich vereint. Es sind Geschichten, in denen Frauen kriminalisiert und stigmatisiert wurden, weil sie selbst entscheiden wollten, ob sie sich fähig fühlen, ein Kind auszutragen. Sie haben Iren in der ganzen Welt mobilisiert, nach Hause zu fliegen und ihre Stimme abzugeben. Und das hat vor allem die junge Generation getan, weil sie es, anders als es Großbritannien beim Brexit erlebte, nicht der älteren Generation überlassen wollte, eine Entscheidung herbeizuführen, die ihr Leben auf Jahrzehnte bestimmt. Sie alle stehen damit für ein modernes, liberales Irland. Teil dieser modernen Gesellschaft ist auch der Premierminister, der die Entscheidung als Höhepunkt einer stillen Revolution feiert. Irlands Referendum ist am Ende auch der Beweis, dass Demokratie eben doch immer noch die Kraft hat, Menschen zu bewegen und dem Populismus eine starke Stimme entgegenzustellen.

