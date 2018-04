Allg. Zeitung Mainz: Vage / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu Nord- Südkorea

Mainz (ots) - Ein "seniler Greis" sei Donald Trump , hatte Kim Jong Un geschimpft. Der Amerikaner hinwiederum drohte, er werde, wenn es ihm passe, Nordkorea zerstören. Das ist noch nicht lange her. Und nun klingt es wie Schalmeienklänge, was da vom "kleinen" Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Diktator und dem südkoreanischen Präsidenten Moon zu vernehmen ist. Sie seien gute Freunde geworden, verkünden die beiden und beschwören den Frieden. Ein zu Herzen gehendes Szenario. Jedoch skizziert es vorerst leider nur eine Vision, ein vages Versprechen. Aber haben nicht alle positiven Umbrüche der Weltpolitik mit Visionen und Versprechen begonnen? Man muss hoffen. Hoffen natürlich für nichts weniger als den Weltfrieden. Hoffen konkret vor allem für die unterdrückten und geknechteten Menschen in Nordkorea. Verständigen müssen sich nunmehr Nordkorea und die USA, und ohne China wird es nicht gehen. Zwar ist es theoretisch vorstellbar, dass Washington gegenüber Nordkorea Zugeständnisse macht, um dem Land mehr Unabhängigkeit von Peking zu verschaffen. Als Preis würden die USA aber verlangen, dass Nordkorea seine gerade erst mit Stolz präsentierten Atomwaffen einmottet. Eigentlich undenkbar. So wird es nun, wenn der erste Jubel verklungen ist, erst einmal auf lange, harte Verhandlungen hinauslaufen, bei denen vor allem Geduld und Weitsicht gefragt sind. Tugenden, von denen Trump, höflich formuliert, Lichtjahre entfernt ist. Und was von Kims charakterlicher und intellektueller Potenz zu halten ist, bleibt abzuwarten. Aber manchmal gibt es ja auch in der Politik so etwas wie Wunder.

OTS: Allgemeine Zeitung Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65597 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65597.rss2

Pressekontakt: Allgemeine Zeitung Mainz Andreas Trapp Newsmanager Telefon: 06131/485980 online@vrm.de