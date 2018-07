2 July 2018

Announcement no. 45/2018

Alm. Brand A/S – Weekly report on share buybacks

In the period 25 June 2018 to 29 June 2018, Alm. Brand A/S bought own shares for a total amount of DKK 10.6 million as part of the share buyback programme of up to DKK 200 million announced on 28 February 2018.

The share buy-back programme is expected to run until the end of March 2019. In aggregate, shares of DKK 58.3 million were bought back, equivalent to 29.2 % of the overall programme.

Under the share buyback programme, the following transactions were made during week 26:

Date No. of

shares Average purchase price (DKK) Transaction value

(DKK) 25 June 2018 29,268 63.79 1,867,006 26 June 2018 26,829 63.30 1,698,276 27 June 2018 29,268 63.04 1,845,055 28 June 2018 41,463 62.65 2,597,657 29 June 2018 41,463 62.71 2,600,145 Accumulated during the period 168,291 63.03 10,608,138 Accumulated under the share buyback programme 902,428 64.65 58,345,858

Danske Bank manages the share buyback programme, which is completed in accordance with Commission

Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 (the "Market Abuse Regulation”).

Following the above transactions, Alm. Brand holds 2,801,869 own shares, equivalent to 1.7 % of the share capital.

Transactional data relating to share buy-backs is provided on the following pages in detailed form and in aggregated form, in accordance with Commission’s Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016.

Contact

Please direct any questions regarding this announcement to:

Cristina Rønde Hefting, Investor Relations Manager, on tel. +45 35 47 79 22.

Detailed transaction data

25 June 2018 26 June 2018 27 June 2018 28 June 2018 29 June 2018 Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK XCSE 29.268 63,79 26.829 63,30 29.268 63,04 41.463 62,65 41.463 62,71 TRQX 0 0 0 0 0 TRQM 0 0 0 0 0 BATE 0 0 0 0 0 BATD 0 0 0 0 0 CHIX 0 0 0 0 0 CHID 0 0 0 0 0 Total 29.268 63,79 26.829 63,30 29.268 63,04 41.463 62,65 41.463 62,71





25 June 2018 Volume Price Venue Time CET 29.268 63,79 31 63,80 XCSE 20180625 9:10:10.095000 336 63,50 XCSE 20180625 9:12:05.147000 330 63,70 XCSE 20180625 9:25:14.545000 68 63,90 XCSE 20180625 9:55:21.365000 355 64,10 XCSE 20180625 9:59:37.051000 298 64,10 XCSE 20180625 10:00:09.913000 609 64,00 XCSE 20180625 10:52:29.805000 47 64,00 XCSE 20180625 10:52:29.805000 51 63,90 XCSE 20180625 10:54:05.097000 474 63,90 XCSE 20180625 10:54:05.097000 12 63,90 XCSE 20180625 10:54:05.097000 567 64,10 XCSE 20180625 11:19:59.143000 490 64,00 XCSE 20180625 11:59:03.674000 932 63,90 XCSE 20180625 12:44:04.753000 322 63,70 XCSE 20180625 13:22:38.327000 287 63,70 XCSE 20180625 13:43:19.635000 309 63,70 XCSE 20180625 13:43:19.635000 98 63,60 XCSE 20180625 14:14:37.512000 226 63,60 XCSE 20180625 14:14:37.512000 371 63,50 XCSE 20180625 14:53:11.424000 518 63,50 XCSE 20180625 14:57:39.838000 610 63,90 XCSE 20180625 15:42:06.526000 250 63,90 XCSE 20180625 15:42:06.526000 592 63,80 XCSE 20180625 15:42:06.526634 408 63,80 XCSE 20180625 15:42:06.526669 511 63,70 XCSE 20180625 16:41:05.139000 342 63,70 XCSE 20180625 16:41:05.139000 800 63,70 XCSE 20180625 16:41:05.482000 678 63,70 XCSE 20180625 16:41:05.482000 78 63,60 XCSE 20180625 16:44:54.193093 1.000 63,70 XCSE 20180625 16:45:52.364854 17.268 63,79 XCSE 20180625 16:50:15.879245





26 June 2018 Volume Price Venue Time CET 26.829 63,30 31 63,40 XCSE 20180626 9:01:26.637000 246 63,40 XCSE 20180626 9:18:07.787000 113 63,40 XCSE 20180626 9:18:07.787000 786 63,50 XCSE 20180626 10:07:58.774000 400 63,50 XCSE 20180626 10:33:25.450000 221 63,50 XCSE 20180626 10:45:51.870000 484 63,50 XCSE 20180626 10:47:02.181000 318 63,50 XCSE 20180626 10:58:02.318000 447 63,60 XCSE 20180626 11:21:05.421000 311 63,50 XCSE 20180626 11:29:12.483000 330 63,50 XCSE 20180626 11:51:47.990000 119 63,60 XCSE 20180626 12:08:10.818000 213 63,60 XCSE 20180626 12:08:10.818000 320 63,50 XCSE 20180626 12:22:05.735000 134 63,50 XCSE 20180626 12:48:00.145000 190 63,50 XCSE 20180626 12:56:26.007000 53 63,30 XCSE 20180626 13:01:09.717000 269 63,30 XCSE 20180626 13:01:09.717000 333 63,30 XCSE 20180626 13:28:20.370000 328 63,30 XCSE 20180626 13:45:49.231000 500 63,10 XCSE 20180626 13:50:21.422276 6 63,00 XCSE 20180626 14:06:35.444000 324 63,20 XCSE 20180626 14:34:28.422000 2 63,20 XCSE 20180626 15:16:34.351000 513 63,20 XCSE 20180626 15:29:59.698000 621 63,20 XCSE 20180626 15:33:51.783000 500 63,10 XCSE 20180626 15:33:51.783179 723 63,00 XCSE 20180626 15:40:09.689000 515 62,90 XCSE 20180626 15:54:27.665000 747 63,20 XCSE 20180626 16:28:21.040000 903 63,20 XCSE 20180626 16:45:22.093984 15.829 63,30 XCSE 20180626 16:50:59.757681





27 June 2018 Volume Price Venue Time CET 29.268 63,04 31 63,10 XCSE 20180627 9:01:04.176000 321 62,60 XCSE 20180627 9:08:49.167000 322 62,50 XCSE 20180627 9:19:29.439000 322 62,20 XCSE 20180627 9:53:05.094000 369 62,10 XCSE 20180627 9:57:23.047000 31 62,00 XCSE 20180627 10:05:49.290000 123 62,00 XCSE 20180627 10:15:19.353000 201 62,00 XCSE 20180627 10:45:39.796000 903 62,00 XCSE 20180627 11:17:24.681000 200 62,00 XCSE 20180627 11:22:55.741000 632 62,80 XCSE 20180627 11:56:47.728000 622 62,70 XCSE 20180627 11:59:22.221000 341 62,90 XCSE 20180627 12:17:37.250000 333 62,70 XCSE 20180627 12:40:31.394000 580 62,80 XCSE 20180627 12:59:24.875000 627 63,20 XCSE 20180627 13:35:45.171000 10 63,70 XCSE 20180627 14:19:08.800000 798 63,70 XCSE 20180627 14:19:08.800000 317 63,40 XCSE 20180627 14:46:05.658000 119 63,40 XCSE 20180627 14:46:05.658000 88 63,50 XCSE 20180627 15:12:16.258000 510 63,50 XCSE 20180627 15:12:16.258000 517 63,50 XCSE 20180627 15:48:05.596000 222 63,50 XCSE 20180627 15:49:11.298000 1.269 63,70 XCSE 20180627 16:08:09.518000 360 63,50 XCSE 20180627 16:33:58.719000 469 63,50 XCSE 20180627 16:33:58.719000 1.363 63,40 XCSE 20180627 16:42:54.331240 17.268 63,04 XCSE 20180627 16:45:30.791595





28 June 2018 Volume Price Venue Time CET 41.463 62,65 31 63,20 XCSE 20180628 9:01:04.778000 270 62,70 XCSE 20180628 9:10:27.785000 56 62,70 XCSE 20180628 9:10:27.812000 427 63,20 XCSE 20180628 9:50:51.410000 442 63,20 XCSE 20180628 9:50:58.130000 1 63,20 XCSE 20180628 9:50:58.134000 745 63,60 XCSE 20180628 10:05:06.654000 315 63,30 XCSE 20180628 10:32:43.054000 393 63,10 XCSE 20180628 10:34:19.918000 451 62,90 XCSE 20180628 11:08:04.660000 409 62,70 XCSE 20180628 11:13:02.341000 42 62,70 XCSE 20180628 11:13:02.341000 500 62,90 XCSE 20180628 12:04:08.067000 535 62,90 XCSE 20180628 12:30:25.403000 1.096 63,10 XCSE 20180628 12:57:01.912000 408 62,80 XCSE 20180628 13:25:50.047000 36 62,70 XCSE 20180628 13:26:20.288000 353 62,70 XCSE 20180628 13:30:55.577000 49 62,70 XCSE 20180628 13:30:55.577000 318 62,60 XCSE 20180628 13:58:56.696000 5.000 62,50 XCSE 20180628 13:58:56.696849 406 62,40 XCSE 20180628 14:18:52.836000 99 62,20 XCSE 20180628 14:30:18.556000 226 62,20 XCSE 20180628 14:30:18.556000 836 62,50 XCSE 20180628 15:08:46.839000 413 62,40 XCSE 20180628 15:30:12.667000 229 62,40 XCSE 20180628 15:30:12.671000 328 62,30 XCSE 20180628 15:47:17.425000 414 62,10 XCSE 20180628 15:48:56.824000 291 62,20 XCSE 20180628 16:11:43.531000 175 62,20 XCSE 20180628 16:11:53.452000 429 62,20 XCSE 20180628 16:12:15.810000 181 62,20 XCSE 20180628 16:12:15.810000 140 62,30 XCSE 20180628 16:44:00.390000 147 62,30 XCSE 20180628 16:44:04.341000 584 62,30 XCSE 20180628 16:44:16.404000 225 62,40 XCSE 20180628 16:44:16.420000 24.463 62,65 XCSE 20180628 16:47:21.320520





29 June 2018 Volume Price Venue Time CET 41.463 62,71 30 62,80 XCSE 20180629 9:04:54.368000 1.464 62,70 XCSE 20180629 9:47:35.352000 33 63,00 XCSE 20180629 10:48:53.742000 684 63,20 XCSE 20180629 10:55:11.552000 252 63,20 XCSE 20180629 10:55:11.552000 561 63,00 XCSE 20180629 11:09:54.385000 331 62,90 XCSE 20180629 11:36:35.079000 329 62,90 XCSE 20180629 11:36:35.079000 335 63,00 XCSE 20180629 12:28:16.451000 402 63,00 XCSE 20180629 12:28:16.451000 402 63,00 XCSE 20180629 12:28:16.451000 55 63,00 XCSE 20180629 12:28:16.451000 402 63,00 XCSE 20180629 12:28:16.451000 422 63,00 XCSE 20180629 12:28:16.451000 484 62,90 XCSE 20180629 13:21:49.320000 569 62,70 XCSE 20180629 13:28:27.908000 356 62,60 XCSE 20180629 13:50:14.303000 228 62,60 XCSE 20180629 13:50:23.900000 204 62,60 XCSE 20180629 14:13:32.716000 121 62,80 XCSE 20180629 14:43:59.989000 424 62,80 XCSE 20180629 14:43:59.989000 830 62,70 XCSE 20180629 15:09:13.020000 332 62,50 XCSE 20180629 15:12:35.852000 9 62,50 XCSE 20180629 15:12:35.891000 328 62,40 XCSE 20180629 15:29:29.619000 590 62,40 XCSE 20180629 15:29:29.619492 410 62,40 XCSE 20180629 15:29:29.619538 429 62,30 XCSE 20180629 15:33:05.998000 106 62,60 XCSE 20180629 16:25:41.009542 495 62,60 XCSE 20180629 16:25:43.384039 399 62,60 XCSE 20180629 16:25:43.384082 370 62,60 XCSE 20180629 16:25:43.384086 503 62,60 XCSE 20180629 16:25:43.384094 503 62,60 XCSE 20180629 16:25:43.384119 676 62,60 XCSE 20180629 16:25:43.384150 336 62,60 XCSE 20180629 16:25:43.404363 75 62,60 XCSE 20180629 16:25:43.405015 205 62,60 XCSE 20180629 16:25:43.405051 336 62,60 XCSE 20180629 16:25:43.405718 506 62,60 XCSE 20180629 16:25:43.413302 48 62,60 XCSE 20180629 16:25:43.413302 426 62,60 XCSE 20180629 16:25:43.413369 243 62,60 XCSE 20180629 16:25:43.413381 445 62,60 XCSE 20180629 16:25:43.421945 312 62,60 XCSE 20180629 16:25:43.457395 24.463 62,71 XCSE 20180629 16:37:18.100050





