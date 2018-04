Altmaier: Weiter kräftiger Aufschwung - Regierung senkt Prognose 2018

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung rechnet mit einem weiter lebendigen Aufschwung in Deutschland, senkt aber ihre Prognose für die Entwicklung in diesem Jahr leicht auf 2,3 Prozent. Für nächstes Jahr erwartet der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 2,1 Prozent. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem kräftigen, anhaltenden Aufschwung", erklärte der Wirtschaftsminister bei einer Pressekonferenz.

Die Prognose für 2019 wurde nach seinen Angaben um 0,1 Punkte angehoben. Im Januar hatte Altmaiers Amtsvorgängerin Brigitte Zypries (SPD) für 2018 noch 2,4 Prozent gesehen. Altmaier begründete die leichte Reduzierung der Prognose für 2018 damit, dass sich einzelne Indikatoren zu Jahresbeginn etwas schwächer gezeigt hätten. "Aber insgesamt zeigen alle Indikatoren deutlich nach oben", betonte er.

Zwar befinde sich die deutsche Wirtschaft gesamtwirtschaftlich in einer Überauslastung, "eine Überhitzung der Wirtschaft ist jedoch nicht erkennbar", erklärte das Wirtschaftsministerium weiter. Für die Exporte von Waren und Dienstleistungen würden vor dem Hintergrund einer lebhaften weltwirtschaftlichen Entwicklung "spürbare Zuwächse" erwartet. Das Ministerium sagte in seiner in Berlin vorgestellten Prognose einen Zuwachs der deutschen Exporte um 5,0 Prozent in diesem und 4,4 Prozent im nächsten Jahr voraus.

Auch die Importe werden demnach aufgrund einer starken Inlandsnachfrage deutlich ausgeweitet und sollen um 5,8 Prozent 2018 und 5,1 Prozent 2019 zunehmen. Beim Außenhandel sei daher rein rechnerisch "nicht mit nennenswerten Wachstumsbeiträgen" zu rechnen. Der Saldo der deutschen Leistungsbilanz werde im Prognosezeitraum leicht auf einen Anteil am BIP von 7,5 Prozent im Jahr 2019 zurückgehen.

Auf dem Weg zur Vollbeschäftigung

Für die Konsumausgaben der privaten Haushalte veranschlagen Altmaiers Ökonomen ein Plus von 1,7 Prozent in diesem und 1,8 Prozent im kommenden Jahr. Die Unternehmensinvestitionen, die zuletzt angesichts der starken Weltkonjunktur und gut ausgelasteter Kapazitäten bereits kräftig zugenommen hätten, sollen "weiter dynamisch bleiben". Veranschlagt wird ein Zuwachs der Bruttoanlageinvestitionen von 3,7 Prozent im Jahr 2018 und 3,6 Prozent im Jahr danach. Die Bauinvestitionen blieben rege, die Baubranche stoße aber zunehmend an Kapazitätsgrenzen.

Die Beschäftigung werde bis 2019 um knapp eine Million Personen zunehmen und die Arbeitslosigkeit auf ein neues Allzeittief sinken. Erwartet wird ein Rückgang der Zahl der Arbeitslosen auf 2,33 Millionen in diesem und 2,24 Millionen im nächsten Jahr. Gleichzeitig würden die Einkommen spürbar steigen. Damit sei auch die Grundlage für eine dynamische Konsumnachfrage gelegt. "Das sind wichtige Schritte auf dem Weg hin zur Vollbeschäftigung", meinte Altmaier. "Unsere Exportwirtschaft behauptet sich erfolgreich in einer Weltwirtschaft, die lebhaft wächst."

Jedoch bereite ihm "die aktuelle Entwicklung der Handelspolitik Sorge", betonte der Wirtschaftsminister, der erneut einen regelbasierten Handel forderte. Die Verbraucherpreise entwickeln sich in der Einschätzung der Regierung "nach der ölpreisbedingten Talfahrt wieder in normalen Bahnen". Sie sollen mit Raten von 1,8 Prozent in diesem und 2,0 Prozent im kommenden Jahr zunehmen.

Mit ihrer neuen Prognose liegt die Regierung auf einer Linie mit den Vorhersagen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, die vergangene Woche einen Zuwachs des BIP um 2,2 Prozent in diesem und 2,0 Prozent im kommenden Jahr vorhergesagt hatten. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet in seiner jüngsten Prognose von vergangener Woche mit Raten von 2,5 und 2,0 Prozent. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hatte Ende März ein Wachstum von 2,3 Prozent dieses und 1,8 Prozent nächstes Jahr veranschlagt.

