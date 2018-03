Altmaier will schnellstmöglich mit US-Handelsminister Ross telefonieren

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat schnelle Gespräche mit den USA über die von Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle angekündigt. "Ich werde sobald es möglich ist mit meinem amerikanischen Kollegen Wilbur Ross über diese Frage telefonieren", kündigte Altmaier bei einem Statement zur Übernahme des Amtes an. Wann er persönlich in die USA reise, hänge allerdings auch davon ab, wann es die Voraussetzungen dafür gebe, "dass es gute Gespräche werden".

Altmaier nannte sich einen "großen Anhänger der transatlantischen Kooperation". Der freie Welthandel habe sehr viel zum Wohlstand der Bevölkerung beigetragen. Deshalb sei er davon "überzeugt, dass höhere Zölle und höhere Abgaben am Ende dazu führen, dass die Bürger eines Landes den Preis zahlen - übrigens nicht nur in Europa, sondern auch in den USA." Über all diese Fragen werde man reden.

"Wir stehen an einem sehr wichtigen Scheideweg", erklärte der Bundeswirtschaftsminister. Zwar könnten die in den USA angekündigten Entscheidungen "unsere Zustimmung nicht finden", die Antwort darauf dürfe aber auch nicht zu "einem Wettlauf für Schutzzölle und höhere Abgaben, mehr Protektionismus und weniger Handel" führen, warnte er. "Das ist eine ganz große Herausforderung."

Altmaier will sich deutlich zu Wort melden

Die Bundesregierung werde gemeinsam mit den übrigen EU-Ländern nun "Weichenstellungen vornehmen" mit Blick auf die internationale Handelspolitik, und darüber habe er sich schon vor seinem Amtsantritt mit EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström ausgetauscht.

Außer zur Frage des offenen und freien Welthandels erwartete Altmaier "die großen Debatten der nächsten Wochen" zur Digitalisierung , darüber, wie man mehr Menschen zur Selbstständigkeit ermuntern könne, und zu weniger Bürokratie. "In all diesen Fragen werden wir uns deutlich und vernehmbar zu Wort melden", kündigte er an.

Die Soziale Marktwirtschaft pries Altmaier als "ein deutsches Erfolgsprodukt". Ihm sei sehr daran gelegen, "dass wir in allen ordnungspolitischen und marktwirtschaftlichen Fragen deutlich machen, dass wir zum Prinzip der Marktwirtschaft stehen". Diese habe aber "als gleichberechtigte Komponente" die Teilhabe aller am wirtschaftlichen Erfolg. Damit die Wirtschaftslage so gut bleibe wie derzeit - "mit Wirtschaftswachstum und einem Aufschwung, der seit acht Jahren hält" - brauche man "neue Arbeitsplätze", eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und eine Gründungsoffensive.

