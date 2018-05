Wer sich in diesem Jahr an die alte Börsenweisheit "Sell in May and go away" hält, dem könnten möglicherweise satte Gewinne durch die Lappen gehen. Denn nicht wenige Analysten und Marktbeobachter gehen davon aus, dass der Markt gerade zu einer Sommer-Rally ansetzt.

Wer seine Aktien mit dem Mai veräußert hat, in der Annahme, der Markt würde im Sommer, wie es die alte Börsenweisheit prophezeit, ein Tief durchlaufen, der könnte vielleicht einen folgenreichen Fehler begangen haben. Denn die Zeichen, die sogar auf eine Sommer-Rally hindeuten, scheinen sich zu mehren. "Ich denke, dass wir die seit Januar bestehende Kette niedrigerer Hochs nun durchbrochen haben", sagte beispielsweise Ari Wald, technischer Analyst bei Oppenheimer, gegenüber "CNBC". "Unsere Annahme ist, dass die Korrektur, die im Januar begann, nun zu Ende geht."

Markt hat Lust auf Risiko

Die Tech-Branche, die den Markt schon im vergangenen Jahr befeuert hat, könnte nun ebenfalls wieder Fahrt aufnehmen und ihren Lauf auch im aktuellen Jahr fortsetzen. Das vermutet unter anderem Keith Parker, der leitender US-Aktienstratege bei UBS ist. "25 Prozent der Marktkapitalisierung - Tech - geht es jetzt besser. Die Tatsache, dass wir eine Outperformance mit Small Caps gesehen haben, spiegelt einen Markt wider, der anscheinend ein gewisses Risiko eingehen möchte", so Parker gegenüber "CNBC".

Rückenwind könnte auch von diversen Aktienrückkäufen kommen, vermutet Parker weiter. Die Rückkaufankündigungen sind in diesem Jahr um satte 80 Prozent gestiegen, die tatsächlichen Rückkäufe, laut UBS, immerhin um 50 Prozent.

Spannungsfelder bleiben

Ganz sorgenfrei ist der Markt jedoch nicht. Auch wenn die Angst vor einem Handelskrieg zuletzt etwas schwand, so sind die Sorgen diesbezüglich noch nicht vom Tisch. Auch die höheren Zinssätze, die in diesem Jahr zu erwarten sind, sorgen für Unsicherheit. Zwar rechnet der Markt bereits mit steigenden Zinsen, doch die tatsächliche Entwicklung, wenn es soweit ist, ist im Vorhinein nicht zu 100 Prozent absehbar. Außerdem lasten die Ölpreise auf der Stimmung am Markt. Die Rohölpreise sind bis jetzt fast auf ein Vierjahreshoch gestiegen. Die Spannungen im Nahen Osten könnten wiederum zu einem weiteren Ölpreisanstieg führen. Das könnte im weiteren Verlauf auch einigen Aktien, die an den Ölpreis gebunden sind, auf den Magen schlagen. Außerdem stehen im Spätsommer noch die Zwischenwahlen an. Hier ist zu befürchten, dass eine mögliche Änderung der Kongress-Zusammensetzung in den USA auch Präsident Trump dazu bringen könnte, seine marktfreundliche Politik umzukehren oder gar zu beenden, gibt Katie Nixon, Chief Investment Officer bei der Northern Trust’s Wealth Management Unit, gegenüber "CNBC" zu bedenken.

Dennoch: Auch wenn die Lage am Markt nicht ganz spannungsfrei ist, gibt es beruhigende Aspekte. Da sich die Inflation im Rahmen hält, gilt es als unwahrscheinlich, dass die Fed sich genötigt sehen könnte, die Zinsen schneller als erwartet zu erhöhen. Die Anbahnung eines neuen NAFTA-Abkommens wiederum bestärkt Marktteilnehmer in der Annahme, dass ein Handelskrieg doch noch abgewendet werden kann. Doch auch von struktureller Seite kommen positive Impulse.

S&P 500 setzt positive Impulse für die Sommer-Rally

Am Montag stieg der S&P 500 um zwei Punkte auf 2.730 Zähler. Seit Jahresbeginn kletterte er somit um 2,1 Prozent, befindet sich jedoch noch 5 Prozent unterhalb seines Allzeithochs. Ryan Detrick, Aktienstratege bei LPL Financial, sieht allein in der Tatsache, dass sich der S&P 500 im Mai auf Total-Return-Basis positiv entwickelt, ein vielversprechendes Zeichen. Von den letzten 36 Mal, in denen dies in den vergangenen Jahren der Fall gewesen sei, hätte der S&P 500 in 35 Fällen das jeweilige Jahr auch höher beendet - eine beachtliche Häufung.

Sommer-Rally 2018: Möglich, aber nicht ganz ohne Risiko

Dass dem Markt 2018 ein spannender Sommer mit lockenden Gewinnen bevorstehen könnte, scheint unter dem Strich tatsächlich nicht unwahrscheinlich, da sind sich viele Marktbeobachter und Analysten einig. Doch die möglichen Gewinne, die den Investoren winken, kommen nicht ohne Risiko. Das Marktumfeld bleibt angespannt, zumindest hintergründig. Wer dieses Risiko mit einkalkuliert, könnte dieses Jahr aber vielleicht Kasse machen - sogar im Sommer.

Redaktion finanzen.at