Apples Siri fährt jetzt in Teslas Model 3 mit

Auf künstlicher Intelligenz basierende Assistenten sind inzwischen schon zu vielem fähig - sie können das Haus aufwärmen, bevor man nach Hause kommt, oder auch Nachrichten vorlesen. Auch Teslas Model S und Model X kann man seit November letzten Jahres mit Hilfe der intelligenten Sprachassistentin von Apple steuern. Besitzer des Model 3 mussten sich diesbezüglich bislang noch in Geduld üben. Doch dem wurde nun ein Ende gesetzt - nach dem jüngsten Softwareupdate der Tesla iOS App, die nun über eine Siri-Integration verfügt, kann nun auch Teslas Model 3 mit Siri sprechen.

Die App reagiert, sobald man sein bereits entsperrtes iPhone mit "Hey Siri" anspricht. Dies funktioniert bislang allerdings nur, wenn das Model 3 nicht in Bewegung ist. In allen anderen Fällen sind die Fahrer nach wie vor auf das eigene Sprachsystem des Elektrofahrzeugs angewiesen, welches aktuell nur die Funktionen Anrufen und Navigieren ermöglicht. Doch auch das soll sich in naher Zukunft ändern. Auch das interne Tesla-Sprachsystem soll schon bald "fast alles" können, kündigte Tesla-Chef Elon Musk in einer Twitter-Nachricht an, mit der er auf eine Beschwerde eines Model 3-Fahrers reagierte. Derzeit arbeite das Software-Team aber noch daran, grundlegende Funktionen zu optimieren. Bis dahin müssen die Funktionen während der Fahrt weiterhin über den Touchscreen in der Mittelkonsole gesteuert werden.

Definitely. You will be able to do pretty much anything via voice command. Software team is focused on core Model 3 functionality right now, but that will be done soon, then we will add a lot more features.