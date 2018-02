Arbeitgeberpräsident: CDU muss wirtschaftsfreundlicher werden

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat die CDU vor ihrem Parteitag am Montag aufgefordert, sich wieder mehr an den Bedürfnissen der Wirtschaft zu orientieren. "Das wirtschaftspolitische Profil der CDU muss wieder sichtbar werden - deshalb erhoffe ich mir klare und deutliche Signale in diese Richtung", schrieb er in einer am Sonntag in Berlin veröffentlichten Erklärung.

Schlüsselbegriffe wie Eigenverantwortung, Freiheit und Wettbewerb seien in der politischen Diskussion in den vergangenen Jahren abhandengekommen. "Der vorliegende Koalitionsvertrag unterstreicht diese traurige Realität", kritisierte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). "Wenn wir trotz schrumpfender Bevölkerung auch nach 2030 noch rund 45 Millionen Erwerbstätige haben wollen, dann benötigen wir neben einer Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit durch bessere Bildung, einer flächendeckenden Ganztagskinderbetreuung und der gezielten Zuwanderung in Ausbildung und Arbeit vor allem wieder mehr unternehmerische Spielräume, um auf sich schnell ändernde Marktbedingungen unverzüglich reagieren zu können."/and/DP/nas