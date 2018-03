Audi setzt auf neue Modelle

Von Markus Klausen

INGOLSTADT (Dow Jones)--Audi gibt sich angesichts des größer werdenden Abstands bei den Verkaufszahlen zu Mercedes gelassen und setzt auf die in den kommenden Jahren auf den Markt kommenden neuen Modelle. "Absatzvolumen per se ist nicht unser einziges Unternehmensziel", sagte CEO Rupert Stadler am Rande der Jahrespressekonferenz. Die Volkswagen-Tochter habe eigene interne Ziele. "Und wir wollen in den nächsten Jahren mit der verjüngten Modellpalette erstmal sehen, wo wir dann liegen", ergänzte der Manager.

Mercedes hat im vergangenen Jahr den Abstand im Premiumsegment nach Verkaufszahlen auf Audi deutlich ausgebaut. Im laufenden Jahr erwartet der Stuttgarter Konzern ein leichtes Absatzplus, Audi rechnet nur mit einem stabilen Verkaufsergebnis. BMW, derzeit Nummer zwei, will 2020 die Krone im Premiumsegment zurückerobern.

Angesichts der Debatte um den Dieselmotor betonte Stadler, dass der Anteil des Selbstzünders bei den sportlichen Geländewagen (SUVs) in den kommenden Jahren noch steigen dürfte. Im Kleinwagensegment sollte der Diesel dagegen als erstes rausfallen. Beim A1 dürfte dies in zwei bis drei Jahren der Fall sein, so Stadler, der seit über elf Jahren bei Audi an der Spitze steht. Aktuell liege der Dieselanteil beim A1 bei etwa 10 Prozent.

Insgesamt seien die Dieselbestellen bei Audi in den vergangenen Wochen gestiegen, so Audi-Vertriebschef Bram Schot. In den vergangenen Jahren pendelte der Anteil in Europa über alle Audi-Modelle hinweg zwischen etwa 50 und 55 Prozent.

