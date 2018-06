Auswärtiges Amt: Iranische Uran-Verlautbarung 'nicht hilfreich'

BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um das Atomabkommen mit dem Iran hat Deutschland die Führung in Teheran zur Zurückhaltung aufgerufen. Die jüngsten medienwirksamen Verlautbarungen seien in der aktuellen Situation "nicht hilfreich" und trügen nicht zur Vertrauensbildung bei, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Der oberste Führer der Islamischen Republik, Ajatollah Ali Chamenei, hatte Irans Atomorganisation angewiesen, eine Wiederaufnahme der unbegrenzten Urananreicherung vorzubereiten. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es dazu, der Iran müsse sich "ohne Wenn und Aber" an alle Bedingungen des Atomabkommen von 2015 halten./ax/DP/tos