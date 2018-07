Auxly Cannabis Group Inc.: Tidal Royalty (Gründer von Cannabis Wheaton) mit weiterem Streaming Deal - Milliarden Unternehmen entsteht!

DGAP-Media / 05.07.2018 / 13:10

Tidal Royalty (Gründer von Cannabis Wheaton) mit weiterem Streaming Deal - Milliarden Unternehmen entsteht! Letzte Woche stellten wird Ihnen nach unserem großen Erfolg mit Cannabis Wheaton (bis zu 318% Rendite seit Empfehlung), welche sich vor kurzem in Auxly Cannabis (WKN A2JNSX) umbenannt hat, das nächste Projekt der erfolgreichen Gründer vor. Mit heutiger News konnte das Unternehmen Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY.U) bereits den zweiten Streaming-Deal in dieser Woche verkünden. Gemäß des LOI wird Tidal Royalty dem Monterey-Cannabisunternehmen bis zu 15,0 Millionen USD zur Finanzierung der Erweiterung der Anbaukapazität des Unternehmens und zur Einrichtung einer neuen Verarbeitungsstätte zur Verfügung stellen, die es ermöglichen wird, eine breitere Produktpalette auf den Markt zu bringen. Als Gegenleistung wird das Monterey-Cannabisunternehmen der Tidal Royalty auf Dauer eine Abgabe von 15% auf alle Nettoverkäufe zahlen, die durch die finanzierten Betriebe in Kalifornien generiert werden. Für das Unternehmen ist dies ein weiterer, wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum führenden Streaming Unternehmen für den US-Markt. Wir rechnen in den kommenden Tagen und Wochen mit einer deutlichen Neubewertung! Die heutigen News im Detail: Das Monterey-Cannabisunternehmen wird von einem erfahrenen Management geführt mit Erfahrung im Anbau, der Extraktion und im Vertrieb. Das Unternehmen betreibt zurzeit eine 21 Acre große Liegenschaft im Monterey County, Kalifornien, die ein ca. 240.000 Quadratfuß großes kommerzielles Gewächshaus einschließt. Die Produkte des Monterey-Cannabisunternehmens werden durch ein Netzwerk von Ausgabestellen mittels einer Handelsmarkenpartnerschaft vertrieben. "Wir sind von dieser Gelegenheit sehr begeistert," sagte Paul Rosen, CEO und Chairman von Tidal Royalty: "Diese Gruppe besitzt die Kombination aus betrieblicher Fähigkeit und Pragmatismus im Bereich Kapitalallokation, was unserer Ansicht nach ein Anzeichen für ein nachhaltiges Unternehmen ist. Verbindet man das mit ihrem intensiven Fokus auf die Ausrichtung des Marktes in Kalifornien - anstatt seiner jetzigen Lage - so glauben wir, dass sie ein kräftiges Unternehmen in dem Schlüsselstaat Kalifornien sein werden. Wir sind von dem, was sie bis dato erreicht haben sehr beeindruckt und wir sind von dem noch mehr begeistert, was sie mit Tidal Royalty's finanzieller Unterstützung erzielen werden." Mit einer Bevölkerung von 40 Millionen besitzt der Staat Kalifornien das Potenzial, dass sein Marihuanamarkt für Genusszwecke einer der größten der Welt sein wird. Kalifornien legalisierte Cannabis zu Genusszwecken am 1. Januar 2018 und der Markt wird laut Erwartungen der Marijuana Business Daily bis zum Jahresende auf 3 Milliarden USD anwachsen. Zusätzlich zum LOI mit dem Monterey-Cannabisunternehmen hat Tidal Royalty zwei weitere Absichtserklärungen unterzeichnet und bewertet zurzeit mehrere Gelegenheiten in den USA. Das Unternehmen führt zurzeit fortgeschrittene Gespräche mit Gegenparteien in Kalifornien, Florida, Arizona, Ohio, Michigan, New York und Nevada. Tidal Royalty beabsichtigt, weitere Einzelheiten dieser Gespräche zu geben, wenn die Parteien einer Vereinbarung der definitiven Konditionen nähergekommen sind. Unsere Erstempfehlung Gründer von Auxly Cannabis (ehemals Cannabis Wheaton) mit neuer Streaming Firma für den US-Markt - steiler Kursanstieg voraus! Wir berichteten unseren Lesern vor etwas mehr als einem Jahr erstmals von dem Unternehmen Cannabis Wheaton, welche sich vor kurzem in Auxly Cannabis (WKN A2JNSX) umbenannt hat. Das Unternehmen hat mit seinem Streaming Modell die Cannabis Branche revolutioniert und vielen Cannabis Unternehmen aus Kanada die Finanzierung ihrer Produktionsanlagen ermöglicht. Dieses Geschäftsmodell ist bislang einzigartig in der Cannabis Branche und verspricht rasante Umsatz und Gewinnsteigerungen! Nach dem Riesenerfolg mit Auxly Cannabis, entschlossen sich die Gründer des Unternehmens, das selbe Modell für den US-Markt aufzubauen. Hierfür wurde die Firma Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY.U) vor kurzem gegründet und mit über 40 Mio. Dollar Cash ausgestattet. Gestern war der erste Handelstag an der kanadischen Börse, vorerst wird es nur möglich sein über ihren deutschen Broker die Aktien in Kanada zu erwerben, die gängigsten Broker bieten mittlerweile auch den Handel an der kanadischen Heimatbörse an. Wir rechnen noch in diesem Jahr mit einem rasanten Kursanstieg auf mindestens 3 Dollar. Langfristig sollten deutlich höhere Kurse möglich sein. Auxly Cannabis (WKN A2JNSX) hat mittlerweile eine gewaltige Marktkapitalisierung von über 700 Mio. Dollar, daher erwarten wir das sich unser neuer Top-Pick Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY.U) ebenfalls in dieser Größenordnung einfinden wird. Vorstellbar wäre auch eine Bewertung von bis zu 1 Mrd. Dollar, denn der US-Markt für Cannabis ist um ein Vielfaches größer als der kanadische Markt. Wer unserer Empfehlung gefolgt ist, konnte seit unserer Erstempfehlung (LINK) bereits bis zu 318 % Plus mit Auxly Cannabis erwirtschaften. Verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig zu positionieren bei Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY), wir erwarten in den kommenden Wochen einiges an Newsflow und eine steile Neubewertung des Unternehmens. Top-Management mit sensationellem Track-Rekord Die Gründer des Unternehmens haben sich ein wahres Top-Management zusammengestellt unter dem sich auch alte Bekannte wie der President von Auxly Cannabis (WKN A2JNSX), Hugo Alves wiederfinden. Mit der Verpflichtung von Paul Rosen als Chairman und CEO konnte Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY.U) eine wahre Legende verpflichten. Herr Rosen ist Mitgründer des Unternehmens Cronos Group (WKN A2DMQY), welches derzeit mit gigantischen 1,7 Mrd. Dollar an der Börse bewertet wird. Das Unternehmen wurde im Jahr 2016 noch bei unter 0,20 Dollar gehandelt, das Allzeithoch in diesem Jahr wurde bei über 15 Dollar pro Aktie markiert. Diese gigantischen Kurssteigerungen von mehreren 1.000 % sind in der Branche nach wie vor möglich, deshalb ist es unserer Ansicht nach auch sehr wichtig einen frühen Einstiegszeitpunkt zu erwischen. Sie haben die Möglichkeit von Tag 1 an mit dabei zu sein, verpassen Sie den Einstieg nicht! Auch ist Herr Rosen Mitgründer von iAnthus Capital (WKN A2DPCW), die ebenfalls einen rasanten Kursanstieg seit Gründung vorzuweisen hat! Kanada's neuester Aktienfavorit Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY.U) wird in Kürze weitere spektakuläre Cannabis-Streaming-Deals bekanntgeben, Großinvestoren stehen Schlange um in dieses grandiose Geschäftsmodell zu investieren. Aus unternehmensnahen Kreisen zufolge werden schon bald Investitionsmittel im dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich zur Verfügung stehen, welche ein Großinvestor zur Verfügung stellen wird. Das innovative Businessmodell von Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY.U) bietet unschlagbare Kostenvorteile gegenüber der etablierten Branchenkonkurrenz. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen einen wahren Ansturm von Investoren! Weitere Partnerschaften in Kürze erwartet! Tatsächlich konnten bereits Partnerschaften mit bis zu 10 Cannabis-Unternehmen verhandelt werden, diese befinden sich kurz vor Unterzeichnung. Wir rechnen daher in den nächsten Tagen und Wochen mit einigen NEWS des Unternehmens. Vor wenigen Tagen vermeldet das Unternehmen den ersten Streamin-Deal. Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY.U) wird hieraus einen gewaltigen Umsatz und Gewinn in Zukunft generieren können. Wenn man bedenkt das bis zu 10 weitere Deal in der Pipeline sind, erscheint es durchaus realistisch, dass das Unternehmen nach unserer Ansicht noch eine gewaltige Kurssteigerung vor sich hat! Gemäß der Absichtserklärung wird Tidal Royalty der Oregon Cannabis Company bis zu 12,5 Mio. US-Dollar zur Verfügung stellen, um den Kauf und den Bau einer großen Anbau- und Verarbeitungsanlage sowie den Kauf und den Bau von 3 Apotheken zu finanzieren. Im Gegenzug zahlt die Oregon Cannabis Company Tidal Royalty 15% des gesamten Nettoumsatzes der finanzierten Betriebe in Massachusetts auf unbestimmte Zeit. Die Partner von Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY.U) bekommen das zur Weiterentwicklung des Geschäfts benötigte Kapital und das Streaming-Unternehmen (hier Tidal) erhält Zugang zu einem konstanten Marihuana-Angebot zu beinahe Großhandelspreisen. Das ist für beide eine Win-Win- Situation. Das Unternehmen wird sein Hauptaugenmerk auf folgende US-Bundesstaaten richten: - Florida - Nevada - Kalifornien - New York - Minnesota - Pennsylvania - Alaska - Massachusetts Angestrebt werden Investments zwischen 10 und 25 Mio. Dollar pro Partner, die der Empfänger für den Ausbau der Produktionsanlage erhält. Im Gegenzug erhält Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY.U) beispielsweise 15 % des Umsatzes aus dem Verkauf von Cannabis über einen Zeitraum von 99 Jahren. Das eigentliche Investment ist somit bereits nach 3 Jahren zurückbezahlt und jeder weitere Dollar ist demnach Reingewinn für unseren Top-Pick. Nähere Informationen finden Sie in der Präsentation des Unternehmens, welche Sie unter dem folgenden LINK einsehen können oder auf der Homepage www.tidalroyalty.com unter "Investors". Was ist Streaming und warum ist es so lukrativ? Wie bereits eingangs erwähnt haben die Milliarden Unternehmen wie Silver Wheaton den Weg des sogenannten Streaming Geschäfts geebnet und vorangetrieben. Daher wollen wir Ihnen an dem Beispiel einer Bergbau Streaming Gesellschaft aufzeigen wie ein solches Geschäftsmodell genau abläuft. Es ist unumgänglich, dass Sie dieses grandiose, risikoarme und dennoch hochprofitable Geschäftsmodell verstehen, damit Sie diese Jahrhundertchance, welche wir bei Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY.U) sehen, erkennen. Es begeistert umso mehr, dass dieses Modell in einer Branche verwendet wird, die heute lukrativer als Gold und Silber ist. Während Edelmetallunternehmen in der Lage sind, sich legal Finanzierungen aus zahlreichen Quellen zu beschaffen, so wird die legale Marihuana Branche durch bundesstaatliche Regulierungen - selbst wenn dies in vielen Staaten und Provinzen völlig legal ist - gelähmt. Da sich die Banken mit dieser neuen Art von Investments noch nicht befassen können, ist die Kapitalbeschaffung für Marihuana-Unternehmen sehr schwer. Streaming-Unternehmen besitzen keine eigenen Bergwerke. Sie produzieren kein Gold und Silber. Sie häufen aber billiges Gold und Silber neben Aktien in Gold- und Silberproduzenten an. Streaming-Unternehmen sind so ziemlich die Banken der Edelmetallbranche. Folgend der Grund, warum das Modell so erfolgreich gewesen ist ... Das Großartige an Streaming-Unternehmen ist, dass sie keine Bergwerke besitzen müssen. Es ist verdammt schwierig, vorherzusagen, ob die Bergbaugesellschaft ein großes Loch im Boden hat oder ob sich darin eine Schatzkiste befindet. Während dies eine sehr zynische und einfache Art ist, dies zu betrachten, so ist es eine Tatsache, dass viele Bergbaugesellschaften nie einen Gewinn erwirtschaften werden. Bei Streaming-Unternehmen minimiert sich das Risiko. Die Unternehmen bieten Kapital, das ihren Partnerminen den weiteren Betrieb ermöglicht. Als Gegenleistung erhalten sie zu niedrigen Kosten einen Prozentanteil der Metallproduktion der Unternehmen, Dies gibt ihnen einen riesigen Vorteil gegenüber herkömmlichen Bergbaubetrieben. Die Zusammenfassung der Vorteile des Metall-Streaming 1) Diversifizierung - ein Streaming-Unternehmen hat Abkommen mit mehreren Bergbaugesellschaften und minimiert somit das mögliche Risiko. Die größeren Unternehmen haben Dutzende Deals und mehrere Einnahme-Streams. 2) Unbegrenztes Potenzial nach oben - da die Deals, in der Regel für einen Anteil an der Minenproduktion über die Lebensdauer der Mine hinauslaufen, profitiert das Streaming- Unternehmen überproportional. Falls neue Zonen entdeckt werden und die tatsächliche Produktion höher ist als ursprünglich vorhergesagt. Dies geschieht ständig in der Branche, da Bohrungen, die neue Ressourcen abgrenzen, entweder die Jahresproduktion erhöhen oder die Lebensdauer der Mine gewaltig verlängern. 3) Begrenztes Abwärtsrisiko - während eine Bergbaugesellschaft mit der Reduzierung der Margen kämpft, da die Produktionskosten steigen, besitzt das Streaming-Unternehmen normalerweise einen Vertrag über einen Anteil an der Gold-/Silberproduktion. Dieser eliminiert das Problem der steigenden Kosten. Royalties werden durch die Einnahmen, vor Abrechnung der Betriebsaufwendungen, bezahlt. Ferner beinhalten die Verträge eine Anzahl von Vorkehrungen zum Schutz des Streaming- Unternehmens für den Fall eines Betrugs, Fehlverhaltens, usw. Dies ist alles zusätzlich zu einer beachtlichen Due Diligence, die vor Abschluss eines etwaigen Streaming-Deals durchgeführt wird. 4) Günstige Steuerbehandlung - Streaming-Unternehmen genießen ein günstiges Steuermilieu dank der kanadischen Regierung. Solange sie ihre Erlöse wieder investieren oder sie als Dividenden auszahlen, erhalten sie einen Steuersatz in der Nähe von 0 bis 8%. Das ist ein riesiger Vorteil, wenn es um die Netto-Gewinnmarge geht. Silver Wheaton (NYSE: SLW) war das erste Unternehmen, das dieses Modell umsetzte. Wie man sehen kann, ist dies sehr profitabel gewesen. Verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig zu positionieren, die rasanten Chartverläufe anderer Marihuana Aktien haben gezeigt, wie wichtig es ist frühzeitig eine erste Position zu erwerben! Marihuana Markt - Einer der lukrativsten Investmenttrends der kommenden Jahre Der Cannabis-Boom steht noch ganz am Anfang. Aktienexperten erwarten einen der größten Investmenttrends dieses Jahrhunderts. Der Nordamerikanische Aktienindex für Cannabis-Aktien ist im vergangenen Jahr um rund 200 % in die Höhe geschossen. Der Marihuana-Hype entwickelt sich zum boomenden Milliardenmarkt. Experten erwarten eine jährliche Wachstumsrate von 27 % für das Milliardengeschäft mit medizinischem Cannabis und Marihuana zum Freizeitkonsum. Der rasant wachsende Cannabis-Markt soll von USD 4,7 Milliarden im Jahr 2015 auf USD 15,2 Milliarden im Jahr 2020 explodieren.



Unternehmen und Staat verdienen sich ein goldenes Näschen mit der Boom-Branche. Kein anderer Markt Nordamerikas wächst im Moment schneller als der Cannabis-Markt. Das liegt daran, dass Cannabis sowohl als Medikament als auch als Genussmittel in immer mehr US-Bundesstaaten legalisiert wird und sich größter Beliebtheit erfreut. Erst im letzten November erfolgte die Legalisierung im mit Abstand bevölkerungsreichsten Bundesstaat Kalifornien. Das heißt, Marihuana wird für jeden sowohl für medizinische Zwecke als auch Freizeitzecke legal sein. Auch Kalifornien wird Marihuana vollständig legalisieren. Als der größte US-Bundesstaat hinsichtlich der Wirtschaft erwartet man, dass laut Marijuana Business Daily, der Freizeithaschmarkt in Kalifornien allein Einzelhandelsverkäufe von $ 4,5 bis 5 Milliarden pro Jahr generieren wird. Die Auswirkungen sind riesig, Kalifornien erwartet aus dem Grasverkauf Steuereinnahmen von über $ 1 Milliarde pro Jahr. Regierungen haben nichts lieber als zusätzliche Steuereinnahmen. Obwohl zurzeit nur acht US-Bundesstaaten und Washington D.C. Cannabis vollständig legalisiert haben ... werden viele weitere folgen. Da Regierungen so verzweifelt auf der Suche nach mehr Steuern sind, werden sie sich mit der Legalisierung von Cannabis beeilen. Es wird unserer Meinung nach ein Dominoeffekt sein. Fazit: Setzen Sie nicht auf die Schwergewichte der boomenden Cannabis-Branche, die den steilen Anstieg schon hinter sich haben. Setzen Sie auf die Cannabis-Aktienstars von Morgen, deren Zug gerade erst anfährt und in Kürze zur vollen Beschleunigung ansetzt. Wer an der Börse reich werden will, der sollte in Streaming-Aktien investieren. Der Streaming-Gigant Silver Wheaton ging zu Kursen von unter 1 Dollar im Jahr 2004 an die Börse. Risikobereite Investoren erzielten eine unglaubliche Rendite von über 10.000 % auf ihren Einsatz. Wer unserer Empfehlung gefolgt ist, konnte seit unserer Erstempfehlung (LINK) bereits bis zu 318 % Plus mit Auxly Cannabis erwirtschaften. Verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig zu positionieren bei Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY.U), wir erwarten in den kommenden Wochen einiges an Newsflow und eine steile Neubewertung des Unternehmens. Wir erwarten in den kommenden Wochen die Bekanntgabe von weiteren Streaming-Deals, wodurch Tidal Royalty Corp. (CSE: RLTY.U) endgültig in die Reihe der Global Player aufsteigen wird! Des Weiteren erwarten wir, dass das Unternehmen schon sehr bald von namhaften Banken, Fonds und privaten Investmentgesellschaften einen finanziellen Rahmen von mindestens 100 - 150 Mio. Dollar zur Verfügung gestellt bekommt um das Streaming-Geschäft weiter voranzutreiben! Rechtliche Hinweise/Disclaimer der BlackX GmbH Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der BlackX GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.



