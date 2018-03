BDI fordert Brexit-Übergangsphase mit Status quo ab März 2019

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat an die britische Regierung appelliert, auf dem EU-Gipfel Ende kommender Woche eine Übergangsphase nach dem 29. März mit Geltung des Status quo zu vereinbaren. "Noch 381 Tage bis zum Abschied des Vereinigten Königreichs aus der EU, und noch neun Tage bis zur entscheidenden Sitzung in Brüssel", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang in Berlin. "Unsere Unternehmen brauchen Verlässlichkeit", forderte er. Nun biete sich die Gelegenheit, Unsicherheiten von Unternehmen entgegenzuwirken.

Lang sagte, die Industrie benötige "ein Jahr Vorlaufzeit", um bestehende Notfallpläne abzurufen. "Deshalb ist unser Petitum, lasst diese Gelegenheit nicht verstreichen." Großbritannien solle die Chance unbedingt nutzen, um ein beruhigendes Signal zu senden, um "zwei Jahre Zeit" zu gewinnen. "Wir fordern eine entsprechende Grundsatzentscheidung seitens der EU und der britischen Regierung auf dem Treffen des Europäischen Rates", sagte Lang. "Andernfalls sind einige Unternehmen gezwungen, ihre Notfallpläne scharfzustellen - für das Worst-Case-Szenario, das keiner will."

Aufgrund der bisher stockenden Verhandlungen müssten sich die Unternehmen auch auf einen harten Brexit einstellen. Deshalb habe sich der BDI in den vergangenen neun Monaten in seiner Taskforce Brexit mit den Problemen befasst und präsentiere mögliche Lösungswege für die Themen Handel, Marktzugang, Verkehr, Steuern und Finanzdienstleistungen. "Für die deutschen Unternehmen ist ein zoll- und quotenfreier Warenhandel die Mindestanforderung, idealerweise im Rahmen einer Zollunion", sagte Lang.

Drei Bedingungen für ein Freihandelsabkommen

Binnenmarkt und Zollunion seien mit den Londoner roten Linien aber nicht möglich. So müsse man nach derzeitiger Sachlage davon ausgehen, dass es zu langwierigen Güterabfertigungen an den Grenzübergängen kommen werde. Insbesondere für zeitkritische Produktionsprozesse wie beispielsweise in der Pharmaindustrie sei dies ein immenses Problem.

Wegen neuer erforderlicher Zollformalitäten gelte dies auch im Szenario eines Freihandelsabkommens, warnte Lang. Sollten die Verhandlungen auf ein solches Freihandelsabkommen hinauslaufen, müssten nach der Forderung der Industrie drei Grundzüge gelten: Das Abkommen müsse Zölle oder Quoten ausnahmslos ausschließen, Beihilfen klar regeln und eine regulatorische Kooperation vorsehen. Künftige britische Mitwirkungsmöglichkeiten dürften nur dann das hohe norwegische Maß erreichen, wenn sich die Briten "auf gleiche oder vergleichbare Pflichten" einließen.

Im Warenhandel seien funktionierende Zollverfahren essentiell, nötig seien eine zentrale Abwicklung und vereinfachte Zollerklärungen. Zum Beispiel müssten Transportdokumente gegenseitig anerkannt werden. In der Luftfahrt sei ein neues Luftverkehrsabkommen nötig. Hier gelte der Brexit "schon heute", denn die Pläne für die Feriensaison 2019 seien kurz vor dem Abschluss. Bei Finanzdienstleistungen stehe hingegen die Fortführung bestehender Verträge im Vordergrund. Bank- und Versicherungsdienstleistungen sollten über längere Zeit unverändert fortgeführt werden können.

"Der Brexit wirft bereits seine Schatten voraus", konstatierte Lang. So sei Großbritannien im vergangenen Jahr um zwei Plätze auf Rang fünf der wichtigsten Handelspartner Deutschlands gefallen. Die Zuströme ausländischer Direktinvestitionen in das Vereinigte Königreich seien laut der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (Unctad) 2017 um 90 Prozent gesunken. "Das ist ein Alarmsignal, das London hören muss", sagte Lang. Die Auswirkungen seien "wenig im Vergleich zu dem, was kommen kann".

