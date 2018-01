BMF-Monatsbericht: Steuereinnahmen deutlich gestiegen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Steuereinnahmen sind auch im Dezember wieder gestiegen, nachdem sie bereits im Vormonat kräftig zugenommen hatten. Auch im Gesamtjahr 2017 verbuchten Bund, Länder und Gemeinden insgesamt einen deutlichen Zuwachs. Ihre Steuereinnahmen legten im Dezember ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,8 Prozent zu, wie das Bundesfinanzministerium bekanntgab. Im November waren sie bereits um 6,7 Prozent gestiegen. Im Gesamtjahr 2017 betrug das Steuerplus kumuliert 4,1 Prozent.

Der Bund verbuchte im Dezember 19,8 Prozent mehr an Steuereinnahmen und kam auf ein Aufkommen von 44,9 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit 37,0 Milliarden Euro um 9,7 Prozent weniger an Steuern ein. Das Finanzministerium erklärte die Entwicklung bei Bund und Ländern mit "Basiseffekten" aufgrund der getroffenen Neuordnung der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im Dezember auf rund 90,7 Milliarden Euro.

Im gesamten Jahr 2017 verzeichnete der Bund 7,0 Prozent mehr an Steuereinnahmen und kam auf ein Aufkommen von 309,3 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit 298,4 Milliarden Euro um 3,4 Prozent mehr an Steuern ein. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im abgelaufenen Jahr auf rund 674,6 Milliarden Euro.

Wirtschaft in kräftigem Aufschwung

Grundlage des Anstiegs der Steuereinnahmen war laut Finanzministerium "eine anhaltend positive Wirtschaftsentwicklung in Deutschland", die mit deutlich steigenden Löhnen und Gewinnen einhergegangen sei. Daraus resultierte nach den Angaben sowohl ein fortgesetzter Anstieg des Lohnsteueraufkommens als auch eine zum Teil kräftige Aufwärtsentwicklung der Einnahmen aus den gewinnabhängigen Steuern, besonders der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Ertragsteuern. Zudem habe sich die gute binnenwirtschaftliche Nachfrage in einem entsprechenden Wachstum der Umsatzsteuern niedergeschlagen.

Der deutschen Konjunktur attestierten die Experten des Finanzministeriums einen lang anhaltenden Aufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt sei nach den ersten vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamts 2017 um real 2,2 Prozent angestiegen und damit etwas kräftiger als noch mit 2,0 Prozent von der Regierung im Herbst erwartet. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich demnach in einem kräftigen Aufschwung, der sich zunehmend auf eine breite binnen- und außenwirtschaftliche Basis stützt", konstatierten die Fachleute des Ministeriums.

Den aktuellen Wirtschaftsdaten zufolge dürfte das Wirtschaftswachstum nach ihrer Analyse "auch im vierten Quartal robust gewesen sein". Die Exporte hätten im November den stärksten Anstieg seit 2014 gezeigt, und auch die in der Tendenz deutlich aufwärtsgerichteten Auftragseingänge, zunehmende Lieferzeiten und aktuelle Stimmungsindikatoren deuteten "allesamt auf eine weiterhin solide konjunkturelle Aufwärtsdynamik in der deutschen Industrie hin". Die Bundesregierung will ihre Jahresprojektion für das Jahr 2018 am 31. Januar veröffentlichen.

